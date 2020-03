Denuncian que más de 100 bolivianos están varados en Miami

viernes, 27 de marzo de 2020 · 11:24

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Digital / La Paz

Más de 100 ciudadanos bolivianos están varados en la ciudad de Miami al cancelarse un vuelo de Boa que debía traerlos de vuelta mañana sábado, según denunció Javier Camacho, que viajó a Estados Unidos por negocios y debía retornar al país mañana, 28 de marzo.

“Hemos recibido un protocolo de seguridad con las medidas a las que tendríamos que someternos llegando a Bolivia, y lo primero es ingresar en cuarentena, pero me parece que alguien ha prohibido expresamente a Boa que el vuelo retorne con pasajeros”, dijo Camacho a Página Siete.

“Esto me parece el colmo de la irracionalidad, todos los países están haciendo esfuerzos para repatriar a sus ciudadanos, Bolivia no puede ser el único país que abandonados a su propia suerte a sus ciudadanos, somos más de 100 personas que dependemos de un vuelo y no nos pueden dejar acá varados. Eso es criminal, nadie tiene el dinero para quedarse acá hasta después del 15 de abril, mucho más en esta situación de crisis”, declaró el ciudadano boliviano.