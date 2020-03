Desacato a las prohibiciones ubican a Santa Cruz en primer lugar y disparan cifra de infectados por Covid 19

Ref. Fotografia: Foto: El Día

Ocho nuevos casos de coronavirus confirmados, 259 arrestados por incumplir la cuarentena y más de 71 vehículos retenidos sin permiso de circulación en un solo día (viernes) ubican al departamento de Santa Cruz como el más indisciplinado exponiéndose a un contagio masivo de la mortal enfermedad.

El Ministro de Gobierno Arturo Murillo en entrevista al programa “Que no me Pierda” de la Red Uno, calificó de terrible la cantidad de personas que se mueven a diario en Santa Cruz incrementando su cifra de infectados por Covid 19 a 42 casos del total de casos (74) a nivel nacional.

“El problema que la gente no acata la cuarentena. Hay mucho movimiento de personas en las calles por eso que en los últimos dos días se han incrementado a más de 20 el número de contagiados en Santa Cruz”, lamentó Murrillo.

La autoridad de Gobierno, advirtió que la capital cruceña esta ingresando a la fase cuatro de transmisión y lo calificó de peligroso sino se respeta las restricciones de quedarse en casa y podría atravesar momentos difíciles.

El Director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Marcelo Ríos confirmó que estamos en una franca transmisión comunitaria debido que los casos locales que son 26, superan a los importados (16) y entre ellos hay dos posibles infectados de quienes no se tiene el rastro original de contagio.

“Si estas personas no son encontradas a la brevedad posible oficialmente estaríamos en plena transmisión local y camino a una eminente transmisión sostenida”, alertó la autoridad sanitaria.

INFORME CONTROLES VIERNES

Ciudad Arrestados Vehículos Motos

La Paz 93 21 1

Cochabamba 91 43 22

Santa Cruz 259 53 18

Oruro 29 15 0

Potosí 36 2 0

Sucre 34 6 0

Tarija 41 3 3

Beni 19 0 12

Pando 6 0 2

Total arrestados 608

Motorizados retenidos 202 (entre vehículos y motos)

Fuente: eldia.com.bo