Dictaron la prisión preventiva para Ronaldinho y continuará detenido en Paraguay: «Se trata de un extranjero que entró de forma ilegal al país»

“Vamos a apelar por supuesto. Es increíble lo que está pasando. Entiendo que se le dé un cierto tratamiento a una persona que se niega a declarar, a aceptar los hechos; pero ¿qué premio le vamos a dar a una persona que se porta de la otra forma? Este señor declaró, aceptó, ¿qué más quieren? No sé qué necesidad hay de retenerlo. Hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de su hijo. Bien podría estar a disposición de la justicia paraguaya y que deje un teléfono y cuando se lo necesita se lo llama. Él no entiende lo que está pasando. ¿Para qué se va a quedar acá? El sistema paraguayo tiene que encontrarle una salida. Este es un problema de Paraguay, no de él”, advirtió el abogado de los hermanos de Assis Moreira, Tarek Tuma.