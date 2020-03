Dos testimonios, el drama de las familias de personas con coronavirus

Familiares de dos de las tres personas confirmadas con coronavirus coincidieron en poner en cuestión el discurso del Gobierno de que hay las condiciones para atender a las personas que padecen esa enfermedad

Bloquean en puertas del hospital Japonés para evitar ingreso de paciente con coronavirus. Foto:Unitel

Dos familiares de igual número de personas con coronavirus rompieron este jueves el silencio y contaron su drama. Ambos, por separado, cuestionan que desde el Gobierno se hable de que hay condiciones para atender a los enfermos cuando –señalan- la realidad es otra porque el propio personal de salud rechaza a los enfermos y no hay ni un diagnóstico oportuno.

La madre del joven diagnosticado en las últimas horas con coronavirus reveló en una entrevista con Gigavisión que su hijo despertó el martes con una alta fiebre y que le llevó de emergencia, ante el antecedente de que venía de España, al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales ( Cenetrop) para el análisis respectivo.

“Les pido que por favor me atiendan porque había un montón de niños, de personas adultas”, pero por más de una hora no había ninguna señal de atención pese a la emergencia. Ante esa situación logró abrir la puerta del consultorio que le tocaba y “ahí estaba el médico con su computadora, sin ningún paciente”.

“Le miró la garganta y le preguntó si tiene tos, le dijo no y ante eso recetó paracetamol y vitamina B. Le dijo no me va a dar la orden de análisis y me dice sí”, relató la madre del tercer caso de coronavirus. Le dijo que debiera ir al hospital San Juan de Dios y llenar unas formas para su análisis, y lo despachó.

Ya ahí le tomaron una muestra y le enviaron a su casa. Recién la noche del miércoles lo llamaron para confirmarle que tenía la enfermedad y que iban a visitar su casa, pero hasta el mediodía de este jueves no ocurrió.

“De que sirve que le ponga alcohol en la perilla de la puerta (de la habitación en la que está) si hasta anoche (miércoles) estuve cachete con cachete, comiendo con él y tomando del mismo vaso”, cuestionó y criticó que se diga que en Bolivia hay las condiciones para enfrentar esa enfermedad.

La novia de su hijo estuvo con él en el viaje a España y Miami, como en los trámites para su atención hospitalaria. “La corteja seguro que está también, ella está contagiando a la familia”, sostuvo.

En Bolivia fueron confirmados tres casos, dos en Santa Cruz y uno en Oruro.

San Carlos

Otra de las personas con coronavirus también tropezó con problemas, sobre todo con la imposibilidad de ser internada debido al rechazo y bloqueo de vecinos y personal de salud en los hospitales como el Japonés y San Juan de Dios. Se trata del caso de una mujer de la tercera edad de San Carlos, que llegó recientemente de Italia.

Su hijo, Jesús Gonzales, habló con este medio y evitó, por seguridad, revelar el lugar en el que finalmente fue internada su madre. “Nos sentimos discriminados por todo esto que le han hecho, como bolivianos somos humanos igual que la gente que está protestando, igual que eso médicos que dicen que son profesionales. Estos profesionales no entiendo como son, ellos esperan un paciente para cerrarle la puerta”, cuestionó.

Contó que su madre llegó a Bolivia de vacaciones y sin ningún problema. Dijo que no hubo fiesta y que de la reunión familiar no participaron más de 20 personas.

“Estamos en cuarentena por nuestra propia voluntad, porque el medico del SEDES nos dijo que podemos estar en cuarentena los 14 días en nuestra casa, y ahora estoy con mi mujer y mis hijos, mi hermano igual en su casa, estamos por nuestra propia voluntad, porque no tenemos ningún síntoma, ni mi madre a mostrado síntomas”, explicó.

Dijo que no les hicieron ninguna prueba, pese a haber estado en contacto con la persona que contrajo la enfermedad.

“Yo diría que en caso de que a mi madre le pasara algo, estos médicos van a tener la culpa porque ellos ganan por salvar la vida a las personas y están ganando por querer matar a una persona, así lo voy a decir”, cuestionó, evidentemente molesto.

Fuente: la-razon.com