Duele ser mujer en un país como el mío: México

La violencia contra nosotras, las mujeres en México, es como una hiena feroz que muerde, lastima, desgarra y devora. La violencia contra las mujeres en México es un perro con los ojos vendados que ataca por igual, insaciable. Entre más víctimas acumula más hambre tiene. No se detiene. Basta solo con ser del sexo femenino para convertirte en blanco fácil de su voracidad.

En agosto de 2019, en una colaboración como ésta, abordé el tema de la violencia contra las mujeres en México. Somos más de 63 millones y representamos el 60 por ciento de la población total de mi país. Del año pasado ahora, las circunstancias han empeorado notablemente. Alguien tiene que escuchar.

Pienso sinceramente, sin exageración, que no hay mujeres en México que no hayamos sufrido algún tipo de violencia de género. Y hablo en primera persona porque he sufrido violencia y discriminación solo por ser mujer; situación que en ocasiones se ha agravado a consecuencia de mi trabajo como periodista de investigación que indaga sobre temas de narcotráfico, corrupción y abuso de autoridad, en los que la mayoría de las personas que investigo son hombres poderosos.

Sí, ser mujer en un país como el mío duele. Puede ser que la capacidad de soportar o superar ese dolor dependa de la personalidad de cada una, de la circunstancia familiar, social, laboral, económica, religiosa, o comunitaria, pero siempre duele. A mí también.

El mes de febrero pasado fue particularmente dramático para el género femenino en México. Lo que parecía una llaga que producía dolor constante, de ese al que a fuerza de costumbre la sociedad se habitúa, se convirtió en una fétida herida que expone sin matiz, sin anestesia ni disimulo el rostro de la violencia contra las mujeres en México cuyas víctimas no obedecen a algún patrón de características físicas, edad, educación, preferencias políticas, nivel socioeconómico ni lugar de residencia.

La infame violencia contra bebés, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en México es brutalmente uniforme, igual que la impunidad que la acompaña. Y los casos acumulados ese mes son emblemáticos. Muestran la tragedia en toda su magnitud.

En la década de los noventa una amplia comunidad de niñas de entre seis y once años de edad de clase económicamente alta, estudiantes del colegio privado Cumbres perteneciente a la congregación católica Legionarios de Cristo, fueron violentadas sexualmente, durante años en el plantel de Cancún, Quintana Roo, por el sacerdote Fernando Martínez, director de la escuela, con la complicidad de al menos una de las maestras.

El caso reventó gracias a los testimonios de dos víctimas que decidieron hacer una denuncia pública, aunque se calcula que durante más de dos años los abusos de niñas se cuentan por decenas. Biani y Ana Lucía presentaron hace más de un año una denuncia formal ante la congregación obligándolos a iniciar una investigación interna contra el sacerdote. El líder fundador de Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, en el pasado había sido denunciado por decenas de víctimas, en su mayoría hombres, de abusos sexuales mientras estudiaban en escuelas de los Legionarios o en el seminario. Fue a principios de febrero que se dio a conocer parcialmente, el resultado de dicha investigación. Los Legionarios reconocieron los abusos y señalaron que el Papa Francisco determinó el castigo para el sacerdote: no tener ningún ministerio sacerdotal público, no vestir sotana, y está recluido en una casa de la Iglesia Católica en Roma. Por lo que las víctimas del sacerdote pedófilo no han obtenido justicia.