El control en Ivirgarzama se hace con dificultad

La cuarentena total se acata con “dificultad” en Ivirgarzama, en el trópico de Cochabamba, pese que fue el primer lugar donde se reportó un caso de coronavirus en el departamento, el pasado 12 de marzo. El paciente, hijo de una migrante que volvió de Italia, se contagió por contacto cuando fue a visitar a su mamá.

Uno de los pobladores contó: “Acá en el Chapare, lo que es Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel, nos informan que está bastante militarizado. Ahí se está cumpliendo muchísimo. Pero Ivirgarzama parece ser el sitio donde menos se cumple la cuarentena y en sus alrededores”.

A pesar de que en todo el país rige la circulación controlada con último número de la cédula de identidad, en esta región la actividad es normal hasta el mediodía y recién desde el domingo. “Es realmente ayer cuando se empezó a notar la cuarentena. Todo hasta mediodía funciona normal, luego no sale nadie”, añadió.

En tanto, un periodista informó que la cuarentena no se está cumpliendo porque “siguen casi en lo mismo”. Explicó: “Sólo en el centro de Ivirgarzama algunos cierran, pero no todos. En los lugares alejados del centro, la vida es normal, no acatan nada, las tiendas están abiertas, los autos y motos circulan con normalidad”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La presidenta del Comité Cívico de Puerto Villarroel, a donde pertenece Ivirgarzama, Lilian Gonzales explicó que su región cumple desde hace dos semanas la cuarentena, debido a que no tienen hospitales ni centros de salud. “Decidimos organizarnos, pero el problema son las poblaciones de alrededor, donde todo es normal o hacen uso de sus privilegios. Imagínese, quién va a controlar si no hay policía”, manifestó.

El alcalde de Puerto Villarroel, Senobio Claros, explicó que la cuarentena se cumple en su municipio porque está bastante militarizado; sin embargo, en Ivirgarzama es “difícil”, porque es un municipio productivo con más de 20 mil hectáreas de producción de banano, palmito, maracuyá y 1.200 piscinas de criaderos de peces. Considera que, por esa razón, los productores atienden sus cultivos y requieren combustible para mantener sus criaderos. Hay gasolina, pero cara.

Otro aspecto que llama la atención es la gran oferta de gasolina y otros combustibles, que están restringidos en su venta a vehículos con autorización. “Hay mucha circulación por la gasolina y se quejan, pero acá se consigue gasolina y hay mucha especulación”, comentó este poblador.