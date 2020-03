El Rojo no recibió nota del TAS sobre Thomaz, pero sería “un gran golpe”

De acuerdo con la directiva del Rojo, la institución no recibió notificación formal alguna por parte del TAS que dé crédito a esa información. Sin embargo, reconoció que, si ello fuera a confirmarse en los próximos días, el golpe sería “fuerte” para el establecimiento, considerando el parate obligatorio y los nulos ingresos a las arcas de la entidad.

El vicepresidente del Rojo, Renán Quiroga, se mostró sorprendido al tomar conocimiento sobre el post. “Vi la publicación en redes sociales. Hablé con la parte administrativa y no hubo nada. No sé de donde salió eso. Si fuera cierto, sería un perjuicio para el club en la parte económica, algo que nos va a perjudicar bastante. Seguramente, nuestro asesor legal nos va a decir qué hacer. Si no hay otra salida y se confirma esto, vamos a pagar, nomás. No tenemos ingresos de ninguna naturaleza”.

Wilstermann había demandado al brasileño por incumplir un acuerdo mediante el cual el futbolista dejaba en constancia que si regresaba a Bolivia, solo sería para vestir los colores del Hércules. El volante regresó al país y fichó para Bolívar.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

SEGUIMIENTO Wilster realiza un seguimiento constante al estado de sus jugadores. Hasta el momento, los reportes del cuerpo médico indican que todos se encuentran bien de salud.

Fuente: https://www.opinion.com.bo