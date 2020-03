El salto a la educación virtual en Bolivia en tiempo de cuarentena

Por el contrario, Diana de cuarto de secundaria del Instituto Americano detalló que en su colegio les proporcionaron un horario para realizar la descarga de las tareas que les envían sus profesores a través la plataforma Google Classrom con su explicación en videos que se suben a youtube, y otro horario para subir a la misma aplicación las fotografías de las tareas que hicieron en sus cuadernos, también en ocasiones deben enviar informes en digital. Si los alumnos tienen alguna duda pueden realizar sus consultas al profesor a través de la plataforma, por WhastApp o Hangouts.

El cronograma de Diana para descargar la tarea.

El cronograma de Diana para entregar la tarea.

Uno de los inconvenientes que vio Aponte, es que existe el riesgo de que los 37 alumnos que tiene, se copien la tarea, para esto tienen un corto tiempo los días viernes cuando se les hace la evaluación. La solución para evitar que los alumnos presenten la misma tarea, fue que la elaboren a mano en sus cuadernos y envíen una fotografía, de esa manera tendrán sus cuadernos al día cuando vuelvan a clases. Google Classroom también permite visualizar la hora de envío de los deberes escolares y controlar asistencia.

El compromiso de los padres fue fundamental para poder llevar a cabo la enseñanza virtual, en el colegio Saint George en primaria se implementó el uso de blogs y los niños con la ayuda de sus padres acceden a este. En el nivel secundaria los jóvenes optaron por Microsoft Teams, que les permite interactuar mediante video con sus profesores y es más presencial. Uno de los mayores problemas es que hay algunos alumnos que no se conectan a tiempo o que no logran familiarizarse con la aplicación.

Al respeto de Google Classroom el docente universitario, capacitador y entrenador en nuevas tecnologías, Marcelo Durán, señala que la efectividad de la herramienta depende del docente. «A mi me funciona porque es lo que doy como clase, esta herramienta te permite enlazar con videos con yotube, con documentos de Google drive. No es que tu clase esté en Classroom sino que te permite integrar con otras herramientas» dijo y acotó que a algunos profesores les está costando habituarse a la plataforma «si tu no venías digitalizado, esto es una prueba de fuego. Después de la cuarentena se va a ver quienes logran sobrevivir».

Otras herramientas útiles

El capacitador y entrenador en nuevas tecnologías, Marcelo Durán, recomendó siete plataformas digitales que pueden ser aprovechadas por los estudiantes y sus padres mientras dure la cuarentena:

Fuente: paginasiete.bo