El torneo no vuelve hasta mayo, clubes tendrán otro mes sin ingresos

viernes, 27 de marzo de 2020 · 00:07

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Marco Mejía / La Paz

En el mejor de los casos, el torneo Apertura de la División Profesional volvería a tener actividad en la primera semana del mes de mayo. El gobierno nacional dispuso el miércoles por la noche un estado de emergencia sanitaria hasta el 15 de abril, sin embargo los jugadores de los distintos clubes precisarán al menos 15 días más para ponerse en condiciones de competir de forma oficial.

Retomar el certamen los primeros días de mayo implicará que los clubes estén parados todo el mes de abril sin tener el ingreso de las recaudaciones y los derechos de televisión que paga por partido jugado.

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Robert Blanco, anticipó que el gran tema a tratar en la próxima reunión del Consejo Superior será el tema económico. “No se recibirá el dinero de las eliminatorias, de la Copa América y son problemas graves que se le vienen a los clubes”.

El dirigente anticipó que existirá problemas con los jugadores por los sueldos que se deben cancelar hasta fines de marzo y queda en duda lo que se harpa con abril. “Tienen que entender que todos perdemos con esta pandemia y llegar a un acuerdo con los clubes”, agregó.

Lo que nadie se animo a mencionar hasta el momento es qué pasará si el problema del Covid-19 continúa luego del 15 de abril y las determinaciones que vaya a tomar la presidenta Jeanine Añez.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, comentó hace algunos días que “cualquier decisión será a nivel de los 14 presidentes, el tema económico es lo principal. Las instituciones pueden aguantar uno o dos meses, pero no más. No quiero aventurarme a pensar nada, pero esto se va a poner duro si no mejora y se tiene que tomar una decisión equilibrada para los clubes y los jugadores”.

Jorge Del Solar, vicepresidente de Bolívar, instó a los jugadores a tomar decisiones maduras ante el problema económico que se tendrá a todo nivel luego que se supere la pandemia del coronavirus. “Los jugadores tienen que entender que si no hacemos un esfuerzo todos, esto no va a funcionar. No sirve de nada tener un sueldo al cien por ciento cuando hay equipos que no pueden pagar”.

En principio se tenía previsto realizar la siguiente reunión del consejo superior por videoconferencia. el próximo 5 de abril, pero ante las nuevas determinaciones la misma podría quedar cancelada y realizarla el 16 de abril.

Fuente: paginasiete.bo