El transporte pesado pide medidas de bioseguridad en los controles fronterizos

El dirigente del sector, Juan Yujra, asegura que no existe alcohol en gel, barbijos ni control de cuadros febriles en ninguno de los puestos fronterizos. Los camioneros tienen autorización para circular las 24 horas, de acuerdo al decreto supremo aprobado por la presidenta Jeanine Áñez.

«Queremos pedirle a las autoridades que en las fronteras también haya el control sanitario, porque en este momento no hay, el único control que se hace es el de documentos (…) No hay nada de ambos lados, ingresan chilenos, argentinos, bolivianos, pero no hay, es una obligación de nuestras autoridades que haya el control para choferes y pasajeros (…) No sabemos por qué no se está haciendo, la solución no es nomás cerrar la frontera, hay gente que va a comprar mercadería de otro país y retorna», se quejó el dirigente del transporte pesado, Juan Yurja.

Según relató en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana, en ninguno de los puestos fronterizos existe control sobre la temperatura de las personas para detectar casos febriles, ni tampoco hay alcohol en gel o barbijos, por lo que pidió a las autoridades correspondientes que se encarguen de este tema.

Yujra destacó el hecho de que el transporte pesado no tenga ninguna restricción para transportar mercadería o alimentos para no perjudicar a los productores. En todo caso, anunció que enviarán una carta a la Policía para coordinar y evitar problemas en la circulación.

«Seguiremos trabajando porque nosotros no aglomeramos gente, de lo contrario estaríamos perjudicando al sector productivo», enfatizó.

