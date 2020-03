Emiten mandamiento de aprehensión contra el presidente de Blooming

Un exfuncionario de la academia cruceña procesó al club por pagos de beneficios sociales, entre ellos tres quinquenios que no le cancelaron. Por tratarse de una deuda institucional, el presidente Juan Jordán deberá responder al demandante.

Juan Carlos Montaño Eguez

Una deuda laboral de gestiones anteriores complica al directorio actual de Blooming. Este miércoles se conoció en el programa Facetas Deportivas, de Fernando Nürnberg, que existe un mandamiento de aprehensión contra el presidente del club, Juan Jordán, que está vigente desde el 3 marzo pasado.

El demandante es Miguel Ángel Astorga, exfuncionario del club y que fue su contador por más de 17 años. El monto que reclama es de Bs 432.500 ($us 62.142). En esta cifra cuentan los beneficios sociales, entre ellos los tres quinquenios que no le cancelaron. “El mandamiento salió el 3 de marzo, por ello lo busqué al abogado del club para arreglar, y me dijeron que me iban a pagar. Luego viajé y no pasó nada”, sostuvo.

Agregó que el domingo se enteró que Juan Jordán había dicho que ya le había cancelado la deuda el viernes, pero como no era cierto por eso apareció en escena para desmentir la versión pues hasta el momento no recibió ningún peso. “No niego que he tenido algunas llamadas de ellos (dirigentes), pero lo cierto es que hasta la fecha no me cancelaron. No quiero hacer problema por ello quiero arreglar. Eso sí, no aceptó negociar para bajar el monto que me corresponde”, concluyó.

Sobre el tema, el presidente de Blooming, aclaró que el dinero fue depositado judicialmente el viernes y que por la tardanza del trámite el monto lo iba a recibir el demandante en siete a 10 días. Incluso, el dirigente mostró una liquidación.

Según Astorga, el monto adeudado es mayor porque en esta liquidación falta los costos del proceso, que se inició en 2015. “Haciendo cálculo, la cifra puede aumentar en unos $us 10.000”, manifestó.

