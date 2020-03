Endurecieron la cuarentena en las fronteras y el Mercado Campesino en Tarija

Tras el primer día de cuarentena en el país, por el coronavirus, las autoridades determinaron endurecer el control, por eso se desplazaron el lunes a la frontera.

Fernando Barral Zegarra

Las autoridades locales tras la evaluación de la implantación de la cuarentena en este departamento y capital, determinaron endurecer los controles en las fronteras y en el mercado campesino, para evitar la posibilidad de aparición del coronavirus.

En el caso del mercado campesino son dos áreas que cuidarán, el área externa, la calle Comercio, donde la venta ahí está prohibida las 24 horas y los 15 días de cuarentena, se encargarán de ese control, la Policía, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía.

En el caso de la venta de alimentos está autorizada a partir de las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se establecerán dos únicos puntos de entrada para proveerse, si hay filas debe guardarse una distancia de dos metros de persona a persona.

Se encargarán de este control Cercat y la Intendencia municipal, habrá otros dos puntos de salida, esperan lograr un ordenamiento del mercado campesino para disminuir la posibilidad de brote y de contagio del coronavirus.

Se delimitó claramente otros puntos de control y prevención, uno son las fronteras con Argentina y Paraguay, con el primer país dos puntos, Yacuiba y Bermejo y con el segundo en la parte de Hito BR-94, en la zona de Villa Montes.

Además se establecieron 14 puntos interdepartamentales e interprovinciales donde también continuarán las tareas de control de manera de prevenir la llegada de personas de Santa Cruz, donde está la mayor cantidad de casos en Bolivia, Oruro y Cochabamba.

La gobernación no tiene forma de proveer de insumos de bioseguridad a la Policía y las Fuerzas Armadas, no solamente porque no hay dónde comprar, sino también hay que asegurar que los hospitales y médicos cuenten con este material, el gobierno comprometió ayudar.

Son ellos los que están en contacto directo con los posibles afectados con el coronavirus, se informó al precisar que no hay ningún caso positivo en Tarija, tres sospechosos y 170 personas sin síntomas, en observación, dos descartados, cero positivos.

Sobre los 27 casos confirmados en Bolivia, se dijo que comparativamente es menor al resto de países, aunque esto no debe ser “consuelo de tontos” debe insistirse en el aislamiento, quedarse en casa y atender con prontitud si hubiera alguna persona contagiada.

Las autoridades insistieron en el pedido de ítems para el área de salud al Ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, delegado del gobierno, aunque reconocen que es muy difícil, España licitó la compra de 5 mil respiradores, que no hay ni en Europa.

Alcaldía promulgará decreto para facilitar reparto de alimentos

El Gobierno Municipal de Cercado promulgará un decreto municipal para facilitar la distribución de alimentos en la provincia que sobrelleva una situación especial a consecuencia de la cuarentena para evitar la aparición del coronavirus.

Sale el decreto para colaborar a aquellos que son distribuidores de alimentos, tengan un permiso especial para distribuir, no solamente concentrarse en el mercado campesino o el abasto del sur, sino llevar a los diferentes distritos, explicó el alcalde Rodrigo Paz.

“Para que la gente camine lo menos posible para proveerse de la canasta familiar, va ser un decreto municipal, vinculado al decreto nacional, una suerte de reglamentación de las ideas generales del decreto del gobierno”, prosiguió.

Sobre el bus solidario dijo que ultiman detalles, precisa ciertos permisos, se hacen compras que deben ser respaldadas, en el orden administrativo y se ve la mejor forma de distribución, tiene que entenderse como medio vecinal para que los vecinos estén en sus barrios.

Fuente: diarionuevosur.com