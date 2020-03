Escándalo en Italia: el Napoli regresará a los entrenamientos en plena crisis por el coronavirus

Uno de los primeros en expresar su rechazo fue Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC): “El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa.”