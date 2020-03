Escasean barbijos y alcohol en gel; piden no alarmarse

domingo, 08 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Wara Arteaga / La Paz

El lavado de manos, la buena alimentación y la distancia pueden ser mejores barreras para evitar contraer un resfrío o el coronavirus. Ante la alta demanda y escasez de alcohol en gel y barbijos, médicos explicaron a Página Siete que hay otras formas de evitar contagios de enfermedades respiratorias.

“Se recomienda que si estás resfriado, entonces debes reposar; la alimentación más las verduras, más frutas con vitamina C; si ves en la calle a alguien resfriado, entonces hay que mantenerse lo más lejos posible”, explicó la doctora Hilda Arteaga.

Especificó que el utilizar barbijos está bien, pero no es imprescindible, pues sólo tienen una duración de tres horas, después su uso ya no es efectivo. Comentó que hay familias que no pueden comprar barbijos o alcohol en gel, por eso es importante alejarse para no contagiar a los demás.

Este medio visitó alrededor de siete farmacias en La Paz y evidenció que en todas ellas se acabaron los stoks de barbijos y alcohol en gel. En uno de estos casos el producto fue repuesto, pero en otros aún no tienen fecha específica de llegada.

Es que a causa de los casos de coronavirus que se registraron en países como Brasi, Perú, Chile, Ecuador y Argentina la población se volcó a las farmacias para armarse de barbijos y alcohol en gel, para desinfectar las manos. En algunos sitios, las personas incluso optaron por comprar barbijos en caja.

Para el doctor Jorge Álvaro Fernández, que reside en Alemania, esta situación también se dio a nivel mundial. El alcohol y el barbijo es una parte del cuidado, se debe practicar el lavado de manos, la limpieza en general y evitar el contacto físico. “Las uñas cortas, las manos bien lavadas siempre, mantener el hábitat limpio, la alimentación también es importante”, aconsejó.

En la farmacia Mi Farma, por ejemplo, se acabó el alcohol en gel y los barbijos hace un par de semanas. Aún no tienen fecha definida para que el producto llegue a la farmacia.

Esos dos artículos están entre los que más buscan. En Farmacias Chávez un stock de 2.000 unidades llegó hace tres semanas y se acabó en 14 días.

Ante esta gran demanda, una funcionaria de Farmacorp explicó que se tomó la decisión de vender un máximo de 10 barbijos por paciente. En este sitio también se puede encontrar alcohol en gel, pues el stock acaba de llegar. Este producto se puede encontrar desde ocho y nueve bolivianos. En Farmacias Bolivia, cerca del Obelisco, se reportó el día viernes que se acabaron los barbijos. La situación es la misma en Farmadrug.

