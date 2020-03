Escuelas de fútbol, la Covid-19 y las dificultades para continuar con la formación de jugadores

La cuarentena nacional dictada por el Estado para combatir la Covid-19 en el país afectó de sobremanera a las actividades cotidianas de todos los habitantes del país. El deporte no está exento y es uno de los sectores más perjudicados sin lugar a dudas, siendo las escuelas formativas de fútbol las que mayor impacto negativo económico, deportivo y social enfrentan por estas medidas sanitarias de emergencia.

Y es que las escuelas de fútbol, al ser emprendimientos independientes en su mayoría, tomaron la misión de formar valores e invertir sus propios recursos para este cometido. En muchos casos, la pérdida económica es bastante alta y el perjuicio no sólo es para sus propietarios y fundadores, sino también para quienes trabajan y dependen del funcionamiento de éstas, como entrenadores y administrativos. Luego de superada la cuarentena, estas escuelas esperan poder reencaminar sus actividades, pese a los perjuicios.

Pese a las complicaciones existentes, las escuelas de fútbol aprovechan las redes sociales para compartir rutinas de ejercicios con sus deportistas, empero el seguimiento individual y grupal es complicado realizar a la distancia. A nivel deportivo, el perjuicio es casi el equivalente al económico.

El Número Uno conversó con los directores y fundadores de tres escuelas deportivas de Cochabamba: Mi Llajta FC, Futvalle y Chapu Cardozo FC.

MI LLAJTA FC

«Estamos perjudicados de gran manera, como todos en el país. Tenemos una gran cantidad de niños y jóvenes en formación a los que les damos educación integral, deportiva y social. Nos vimos afectados por esta situación, porque nuestras instituciones se autosostienen. Tenemos empleados, como el que da el mantenimiento de nuestras canchas, administrativos que trabajan con nosotros y según las normas debemos cumplir con las obligaciones. Nosotros nos autosostenemos con las mensualidades de los alumnos, aunque no de todos porque contamos con un número de becados», explicó Freddy Bolívar, director y fundador de la escuela Mi Llajta FC que asentó su base de operaciones en la zona de Villa Esperanza, en Tiquipaya.

Según Bolívar, entre los sueldos y gastos para mantenimiento de canchas los recursos econónimos invertidos son bastantes altos. La escuela cuenta con 150 niños y jóvenes que hoy deben entrenar necesariamente en sus casas y una rutina de ejercicios que Mi Llajta FC comparte por WhatsApp para que el trabajo físico no pare.

Además, Mi Llajta FC cuenta con categorías que actúan en la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC) tanto en la sección Infanto-Juvenil como en Aficionados.

FUTVALLE

A su vez, Wilder Arévalo, director y fundador de la escuela Futvalle, que además de formar valores interviene en la AFC en las secciones Infanto-Juvenil y Aficionados, sostuvo que la medida sanitaria en el país es necesaria, pero golpea económicamente a todos los que forman parte de este proyecto.

«Esto afecta de sobremanera porque manejamos todo a nivel empresarial el tema de los ingresos. Contamos con personal también y si bien no es aún una escuela muy posicionada, los ingresos nos permiten paliar costos como el mantenimiento de la cancha, pago a entrenadores, utilidad para el fundador y demás. Afecta muy fuerte porque dependemos del mes que es una entrada fija. Si no percibimos, mis entrenadores no podrán percibir un sueldo. Ya será un mes que no tendremos ingresos. Pero, sin duda alguna, los más perjudicados son los chicos, ya que no pueden entrenar y muchos no podrán aún apuntar a llegar a Primera División, que es lo que pretendemos. A diario estoy en contacto con ellos vía online para darles rutinas de entrenamiento desde su casa. No es lo mismo hacerlo desde su casa que en grupo, mucho más específicamente en el caso del fútbol», apuntó Arévalo.

Sin ahondar en números, el exjugador indicó que se cuenta con una estrategia para retomar los entrenamientos una vez que las medidas sanitarias en el país sean levantadas, situación que podrá reencaminar la misión y visión de Futvalle. No obstante, los perjuicios económico, deportivo y social serán bastantes altos. Actualmente, más de 100 niños y jóvenes en sus distintas categorías entrenan en sus nuevos predios de Tiquipaya, de los que se tiene que pagar el costo del mantenimiento.

CHAPU CARDOZO FC

De la misma manera, la escuela Chapu Cardozo FC, fundada por el exfutbolista Jaime Cardozo, es otra de las tantas instituciones futbolísticas dañadas por el impacto del coronavirus. Creada hace poco más de un año, el objetivo para 2020 es participar en la AFC con la sección Infanto-Juvenil. Por ahora, los 80 niños y jóvenes que forman parte de esta escuela deben esperar para poder ser parte de la entidad que rige los destinos del balompié valluno.

«Es difícil esto, porque las personas independientes dependen del trabajo que cada uno hace. No somos como los maestros o un policía que tiene un sueldo y ya. Nosotros debemos trabajar y generar recursos, pero lastimosamente estamos con este problema de no poder hacerlo. Si bien se puede mandar material para que los chicos trabajen a distancia, no es lo mismo. Ahora mismo estamos pensando en estrategias para paliar estos momentos difíciles y cuando volvamos a la actividad casi todos estaremos en la misma dificultad económica, ya que una gran mayoría somos de clase media y no adinerados. Seguramente muchos tropezaremos con los problemas económicos y con seguridad muchos papás de la escuela igualmente tendrán esas dificultades para pagar la mensualidad. Esperemos que luego de esto haya una instancia que nos pueda orientar», aseveró Cardozo.

Tampoco quiso ahondar en temas de números, pero las dificultades económicas serán notorias para reencauzar los proyectos deportivos. Chapu Cardozo FC trabaja en la cancha de Sarco, donde además de realizar el mantenimiento de la misma debe pagar por su uso.

Así como el caso de las tres escuelas nombradas, una gran mayoría de los emprendimientos deportivos en Cochabamba se ven notoriamente afectados por la pandemia mundial.