Exjefe del Ejército acata orden de Añez pero pide explicación

viernes, 06 de marzo de 2020 · 00:42

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Carlos Quisbert / La Paz

El excomandante del Ejército Iván Patricio Inchausti Rioja afirmó que “como militar de honor” acatará la decisión de la presidenta Jeanine Añez, quien lo sustituyó en el cargo con Rubén Salvatierra Fuentes. Sin embargo, señaló que solicitará una explicación sobre esta determinación.

Asimismo, el general negó haber mantenido contacto con el expresidente Evo Morales. A tiempo de calificar esa versión de una “falacia”, dijo que quien lo señale por ese hecho debe presentar pruebas y que eso no pasaría “porque jamás se ha dado esa situación”.

El miércoles, la presidenta Añez ratificó en el cargo a todos los comandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), excepto a Inchausti que encabezaba el Ejército. El ministro de Defensa, Fernando López, se limitó a mencionar que dicho cambio se dio “por un tema estratégico” y manifestó que no le “constaba” que entre Inchausti y Morales había algún contacto.

Al interior de las FFAA se afirmó que el excomandante del Ejército tuvo contactos telefónicos en los últimos días con Evo. El general rechazó esa acusación. “En ningún momento tendría contacto con miembros del anterior gobierno, más aún en esta situación (política). Si se hubiera producido esa situación, mi obligación era dar parte (informar). Entonces yo manifiesto tácita y categóricamente que esa es una falacia”, manifestó Inchausti.

Aseguró que en este caso estaba en juego su “honorabilidad y prestigio logrados en 30 años de carrera” y que al margen de desmentir la versión de esos supuestos nexos con el expresidente, solicitará una explicación a sus superiores por su cambio, el que considera injusto. “Las órdenes no se discuten, se cumplen, no haré un reclamo, pero sí las consultas ante las instancias correspondientes para conocer eso (los motivos de su relevo) porque no se pueden regir en especulaciones (para su destitución) que atentan a mi prestigio”, señaló.

Inchausti declaró que durante los conflictos sociales en el mes de octubre y noviembre de 2019, cuando el entonces comandante de las FFAA William Kaliman sugirió a Morales renunciar al cargo, su postura fue institucional y aseguró que mientras estuvo al mando del Ejército no hubo represión con armas letales.

Militares y Evo

Inteligencia El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó que los equipos de Inteligencia de las FFAA investigan los supuestos nexos de jefes castrenses con el expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, quien el 21 de febrero manifestó que supuestamente recibía llamadas de “militares patriotas” que protestaban contra el actual comandante en jefe, Carlos Orellana.

Fuente: paginasiete.bo