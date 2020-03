Fernando Gainza: Gracias a Dios recuperamos la derecha y ADN

Gainza busca ser presidente de Bolivia por el partido político Acción Democrática Nacionalista (ADN). Dijo que ninguno de los candidatos de los ocho binomios es mejor que él, por tanto los retó a que se unan para enfrentarlo.

Anunció que seguirá la línea dejada por el expresidente, Hugo Banzer Suárez.

“La línea de él era libertad y progreso. Casualmente ADN fue creada para derrumbar a esas olas marxistas que el Ché Guevara había ingresado al país. Imagínense desde esa época quería cementar al socialismo en Bolivia. Banzer hizo eso. Claro, no vamos a usar las armas para sacarlo, pero usaremos las propuestas e ideologías. Orden, Paz y Trabajo es lo que el pueblo está pidiendo”.

Banzer Suárez fue un dictador, militar y presidente boliviano, presidente de la República en dos períodos: 1971-1978, mediante Golpe de estado, y 1997-2001, mediante elecciones.

Gainza señaló: “Mi candidatura es antisistema. Planteo mercados libres y respeto a la propiedad privada. Tenemos propuestas interesantes para la salud, educación”.

Criticó los 14 años de Gobierno de Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo, MAS. “Estos señores nos dijeron que íbamos a ser una Suiza en 20 años. Pero hemos multiplicado la deuda por 10. Debemos más de 22 mil millones de dólares. Vivimos en un estado deficitario. Estamos en déficit hace seis años, fiscal, comercial. La gente no tiene trabajo. La gente no tiene plata. Si no damos un giro radical, muy pronto saldremos a vender chocolate como los venezolanos para poder comer. Queremos sacar al socialismo de raíz de Bolivia”.

Ratificó que es el único opositor real porque el resto de los aspirantes serían funcionales al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Todos ellos (la oposición) son de izquierda en realidad y deberían unirse para hacerme frente”.

Fuente: https://www.opinion.com.bo