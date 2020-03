Gobernador de Tarija pide a la población «evitar salir de casa innecesariamente»

Las medidas nacionales y departamentales para hacer frente al Covid-19 están presentes, lo que queda por ahora, que el ciudadano de a pie tome conciencia y responsabilidad por su salud. El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, mediante un post en Facebook pidió a la población evitar salir de casa innecesariamente y evitar actos sociales o de cualquier índole, «nuestra salud depende de nuestro comportamiento colectivo, como sociedad» fueron las palabras de la autoridad.

Desde #Tarija hemos tomado las siguientes medidas para prevenir el #COVID19:

1. Hemos destinado al Hospital San Juan de Dios y el Sedes, un millón y medio de bolivianos para la compra de materiales de Bioseguridad y diagnóstico inmediato del coronavirus.

2. En las próximas horas estarán listas salas aisladas de terapia intensiva; para el efecto, llegarán 13 respiradores, monitores y camas especiales, para ser utilizadas en caso de ser necesario.

3. He ordenado el control estricto de carreteras para que se cumpla la prohibición de transporte público interdepartamental e internacional, con el fin de restringir la movilidad con estas zonas.

4. En las próximas horas tendremos habilitados 13 puestos de control de transmisión de Coronavirus en puntos estratégicos del Departamento. Ordené la adquisición de carpas especializadas para estos puestos donde se encontrarán nuestros equipos médicos y de seguridad.

5. He ordenado el control estricto de personas que ingresen de zonas afectadas por el coronavirus a nivel nacional e internacional, para su evaluación especial y de ser necesario su aislamiento inmediato en caso de presentar síntomas.

6. Hasta la fecha en todo el departamento, no tenemos ningún caso confirmado de coronavirus y solo un caso sospechoso que se encuentra aislado y en observación de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Estamos tomando todas las medidas que estén a nuestro alcance.

Pido a todo nuestro pueblo evitar salir de casa innecesariamente, debemos ser responsables, evitemos todo acto social o de cualquier índole, nuestra salud depende de nuestro comportamiento colectivo, como sociedad.

Fuente: elpais.bo

