Gobierno exige disciplina y aclara que cuarentena «no es como el Día del Peatón»

La Paz |

«No estamos para jugar. No es un día del peatón. Permanezcan en sus hogares», así el ministro de Defensa, Luis Fernando López puntualizó sobre la importancia de cumplir cada una de las medidas dispuestas en la cuarentena total en Bolivia.

La medida debe tener una efectividad del 100% para que se evite la expansión de la pandemia de coronavirus que ya suma más de 300 mil contagiados en todo el mundo.

«Lo que se les está pidiendo es disciplina para que se queden en su casa. No pueden salir. No es el día del peatón para trotar. No es el donde puedo sacar a mis hijos al parque. Está prohibido, estamos llamando a la conciencia más profunda de los bolivianos», destacó hoy el ministro de Defensa, estableciendo que no es necesario que las personas colapsen los mercados porque se garantiza el abastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar.

«No puede ser que mientras unos bolivianos estén arriesgando la vida, otros bolivianos tomen las cosas de la manera más ligera. El comportamiento no es el ideal, no nos alcanza con el 98% de inmovilidad de una provincia o frontera, vamos a derrotar al coronavirus solo con el 100%, no hay medias tintas. No puede haber tibiezas.

La pandemia del coronavirus que hasta hoy ha causado la muerte de más de 13 mil personas en 176 países ha llevado a tomar medidas radicales de los estados. En Bolivia hasta hoy se anunció la confirmación de 24 casos y aunque no se han registrados decesos, el gobierno dispuso la cuarentena total desde las cero horas de este domingo 22 de marzo y por 14 días.

Sim embargo, ya previamente se determinó las prohibiciones de circulación peatonal y vehicular y la labores de trabajo solamente hasta las 13.00. y en esta línea de cumplimento fueron varios los incidentes que se generaron de infracciones en regiones como la ciudad de El Alto.

«Hay conciencia en el pueblo boliviano, pero lamentablemente hemos encontrado en algunos pequeños puntos que no están con la conciencia de lo que puede suceder con sus familiar y son Río Seco y Senkata , son dos puntos que han estado siendo un poco rebeldes a las instrucciones«, explicó en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Las actividades de trabajo se han suspendido por este tiempo de cuarentena, las personas deben permanecer en sus domicilios y solo un miembro de la familia puede ir a un centro de abasto. Los mercados y centros de abastecimiento estarán abiertos por las mañanas, todos los días, hasta las 12:00.

Fábricas, centros de producción y transporte de productos básicos de la canasta familiar no pararán, al igual que las farmacias y todos los hospitales. Queda suspendido el transporte público y privado

«Le pedimos al pueblo boliviano, conciencia, disciplina. Es el momento de sacar lo mejor que tenemos los bolivianos. Entre todos vamos a vencer el coronavirus, todos debemos estar en casa y los que no quieren tendremos que tomar las medidas necesarias para que así lo sea», enfatizó López.