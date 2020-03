Gobierno y Alcaldía prometen investigación por muerte de paciente por coronavirus en La Paz

El Gobierno y la Alcaldía de la ciudad de La Paz exigieron una investigación exhaustiva, a raíz de la muerte de una persona por coronavirus en la sede de Gobierno. La falta de atención a pacientes afectados con el Covid-19 devela fallas en el sistema sanitario, indicó un epidemiólogo.

La tarde de este lunes, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, pidió una “investigación detallada, el inicio de las auditorías que correspondan y una investigación de carácter penal” para establecer la verdad sobre el caso del ejecutivo de AXS, que murió a consecuencia del coronavirus, pero la familia denuncia negligencia.

Al mismo tiempo, aseguró que “aplicará las sanciones a los centros hospitalarios públicos y privados que hubieren negado atención a pacientes”.

Más tarde, el alcalde de la ciudad Sede de Gobierno, Luis Revilla, adelantó el inicio de una “investigación exhaustiva y rigurosa frente a las denuncias que ha hecho la familia Sandoval, para saber si efectivamente se incumplió un protocolo, procedimiento o hubo algún tipo de mala atención”.

“Al mismo tiempo, hemos instruido que se preste toda la colaboración a las autoridades de salud y otras que estén llevando adelante una investigación sobre el caso”, señaló el burgomaestre.

Deambulan los pacientes

Más de un caso se conoció de pacientes sospechosos de portar el virus que han tenido que rondar por varios hospitales sin que haya una atención oportuna de su cuadro clínico, según las denuncias.

Sobre el paciente que llegó de Nueva York con prueba positiva de Covid-19, el epidemiólogo Miguel Valverde dijo que no debió, por ningún motivo, ser traslado a otro centro sin importar si el paciente está en una clínica privada u hospital público.

Explicó que el traslado en una ambulancia, que debió ser tipo 3, no contó con los medios adecuados y personal calificado para estos eventos y terminó en un hospital centinela que no respondió a la contingencia al identificar de manera oportuna signos de agravamiento en el paciente.

Dolor y angustia

“Queremos dirigirnos a las autoridades del Ministerio de Salud, al Servicio Departamental de Salud (Sedes), al gobierno municipal de La Paz y a las instituciones privadas de salud para que rectifiquen sus procedimientos, corrijan sus fallas y sancionen a quienes actuaron con negligencia e indiferencia y así podamos evitar que otro boliviano viva y sufra lo que vivió nuestro pariente”, escribió la familia de una de las víctimas mortales de Covid-19 en la Sede de Gobierno, que demoró en llegar a un hospital de tercer nivel y falleció.

Otro paciente deambuló la semana pasada desde que salió de la población de Copacabana (La Paz) y llegó al Hospital del Norte (El Alto), donde le informaron que no tenían las pruebas para Covid-19 y lo enviaron con sus propios medios, en plena cuarentena, al Hospital de La Portada, según fuentes médicas.

Al ser un hospital centinela, el paciente llegó a un centro de salud más próximo de la Red de Salud Noroeste de La Paz, donde tampoco recibió atención y lo refirieron nuevamente a La Portada.

“Los sistemas de alerta están fallando a todo nivel porque no están a la par de la progresión de la epidemia. Algunos hechos prueban que el sistema de referencia y contrarreferencia tampoco funcionan. El Covid-19 está desnudando un sistema obsoleto y burocrático de salud que no cambió nada en los últimos 20 años. Y hay problemas cuando el personal de salud no está orientado en el tipo de Equipos de Protección Personal (EPP) que debe utilizar porque está limitado a las circunstancias, al procedimiento y al escenario que se encuentre el médico y todo su grupo de apoyo”, expresó muy preocupado, Valverde.

Control hospitalario

Valverde señaló que el mayor problema en esta pandemia es el control de los hospitales, cuando lleguen pacientes por sintomatología respiratoria y por otras causas, con o sin sintomatología respiratoria.

“Se debe evitar, en lo posible, el traslado del paciente a otras áreas de un mismo hospital y también asegurarse si es necesario o no el traslado del paciente a un centro de mayor complejidad”, sugirió.

Alcalde también ve fallas

Luis Revilla justificó que el protocolo que se siguió con el paciente R. A. Sandóval, es el que se definió con el Ministerio de Salud. En ese sentido, explicó que los pacientes con síntomas leves y moderados, (como era el caso de este señor), debían ser derivados a la clínica La Portada, de segundo nivel. Y si su situación se agrava, tiene que ser derivado a un hospital de tercer nivel donde hay las unidades de terapia intensiva. Sin embargo, denoto que hay fallas en el sistema.

“Hay muy pocas unidades de terapia intensiva en nuestro departamento. Debería haber 300 y solo son 87; menos de la mitad están en establecimientos públicos, el resto están en clínicas privadas. Imagínense el problema que estamos enfrentando. Por eso, la recomendación es que tanto el sistema privado, público y las cajas de salud, deberían actuar como una sola unidad para atender los servicios de terapia intensiva. Ojalá eso se pueda definir mañana (martes), con la participación del Gobierno y con la buena voluntad de las clínicas privadas y las cajas. Ojalá se sumen a este planteamiento”, pidió el alcalde Revilla.

Se consultó al ministro de Salud, Aníbal Cruz, respecto a estas fallas, pero aún no ha respondido.

