Greta Thunberg ha afirmado en un vídeo publicado en The New Scientist, así como en en mensajes en sus cuentas de Twitter e Instagram, que se ha aislado con su padre y ha mostrado síntomas de coronavirus, por lo que cree que podría estar contagiada.

«Durante las últimas dos semanas he estado aislada, y luego cogí el virus» señala la joven activista en el vídeo. «Llegué a casa desde Europa Central y me aislé desde el principio porque pensé que he estado en trenes y no quiero poner a nadie más en riesgo».

«Luego empecé a sentir algunos síntomas tras unos pocos días, aunque no sentí que estuviera enferma. Podría ser solamente que estaba inusualmente cansada, y estaba tosiendo un poco. Y eso también es muy peligroso, por supuesto, porque no te das cuenta de que lo tienes».

Ha aclarado que «de no ser porque mi padre lo cogió al mismo tiempo que yo y mucho más intenso, podría no haberme dado cuenta». Aún así explica que no está 100% segura de padecerlo, ya que «en Suecia sólo nos permiten hacernos test si tenemos alguna emergencia médica» pero que le parecería extraño que fuera otra cosa porque «los síntomas encajan»

Thunberg ha aprovechado para recordar las medidas de distanciamiento social recomendadas porque «mucha gente no siente síntomas, o los siente muy suaves, pero aún puede ser contagioso».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Fuente: 20minutos.es