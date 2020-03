Grupo musical estuvo en boda a la que fue el infectado en Santiváñez

Aurelio Z.G., representante de la agrupación musical “Los Sombis del Paso”, en una entrevista con Noticiero Valle, confirmó que tocaron en un matrimonio en Santiváñez hace 18 días, presuntamente en el mismo evento donde estuvo el hombre de 61 años que resultó positivo a la prueba de coronavirus. Aclaró que ninguno de los integrantes y ayudantes del grupo, unas 12 personas, presenta sintomatología de la enfermedad.

El evento fue de una familia conocida y se celebró el 7 y 8 de marzo. El grupo musical estuvo en las comunidades Huayñacota y La Pampa, en Santiváñez, esos días. El representante señaló que fue visitado por personal médico de la posta sanitaria de Llaukenkiri (Quillacollo), pero que solamente le realizaron algunas preguntas, entre ellas, el estado de salud de los integrantes de la agrupación. Añadió que no le tomaron la temperatura ni le pidieron exámenes complementarios de sangre u otro tipo para verificar si tuviese el virus e incluso la profesional le había mencionado que no tenían insumos.

Lamentó que después de esa visita haya circulado en redes sociales una noticia falsa respecto a que uno de sus integrantes hubiese dado positivo a la prueba de coronavirus. “Sí, estuvimos en la fiesta, pero eso no significa que somos (pacientes) confirmados con coronavirus porque ni nos hicieron exámenes. Mi grupo tiene bastante fama y nos están difamando”.

Apuntó que uno de sus ayudantes se vio afectado por esa situación debido a que algunos conocidos habrían “escapado” diciéndole que temían ser contagiado con el virus. “Esas cosas no se hacen y uno tiene que saber cuándo hablar (…). Mi (colaborador) no tiene nada y me llamó llorando al igual que su mamá. Me estoy contactando con mi abogada para tomar las acciones pertinentes puesto que nos están perjudicando”.

Indicó que estuvieron atentos desde que se enteraron del paciente positivo a coronavirus en Santiváñez, pero que no presentaron ningún síntoma de la enfermedad en los 18 días que ya transcurrieron desde ese evento. “Me contacto con los miembros de la agrupación a diario para saber cómo se encuentran y todos están bien. Estamos en casa cumpliendo la cuarentena”.

Fuente: OPINIÓN