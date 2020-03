«Hay que abrazarse, no pasa nada»: las 10 declaraciones más polémicas de López Obrador en medio de la alerta mundial por el coronavirus

La respuesta del mandatario ante la pandemia ha sido calificada como lenta e ineficiente por numerosas figuras públicas, medios internacionales -como The New York Times, The Washington Post, o Bloomberg– y usuarios en redes sociales. Y a su decisión de no realizar un número estimable de pruebas, ni restringir los eventos sociales o el tráfico aéreo, se sumaron algunas citas irresponsables, que rozaron la temeridad y la insensatez . Estas fueron algunas de las más controvertidas.