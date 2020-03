Hoteleros dan vacación colectiva a sus trabajadores y prevén nuevo «contrato social» poscoronavirus

Economía

jueves, 26 de marzo de 2020 · 15:32

Fuente: paginasiete.bo

Cándido Tancara Castillo / La Paz

Los hoteleros dieron vacación colectiva a sus trabajadores porque la cuarentena total y la emergencia sanitaria cerraron las fronteras y con ello impidieron el ingreso de turistas. La consecuencia es que una mayoría de los hoteles cerraron sus puertas por falta de huéspedes. El sector propuso “contrato económico y social” postcoronavirus.

“Para mi está claro, es que tiene que haber un nuevo contrato económico y social porque la situación económica no será la misma cuando pase la cuarentena”, sostuvo el presidente de la Cámara Departamental de Hotelería de La Paz, Guillermo Cáceres, a Página Siete.

Hasta el 2018, en el país había al menos 28 hoteles cinco estrellas o que brindan una atención “excepcional” a sus clientes, de un total de 1.476 centros de hospedaje, los que van desde un hotel, apart hotel, residenciales, hostales, alojamientos, hasta casa de huéspedes, según el INE.

La semana anterior, la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt), la Cámara de Operadores de Turismo y la Cámara Departamental de Hotelería de La Paz señalaron de manera conjunta que el sector tiene a nivel nacional alrededor de 100 mil trabajadores quienes ahora por la emergencia sanitaria dejaron de trabajar porque no hay huéspedes en los hoteles ni turistas que trasladar a ningún lugar del país.

“Todos (los hoteles) han quedado cerrados. No puedo precisar (cuántos hoteles), pero todo está cerrado y lo más práctico es cerrar porque es un sector intensivo en mano de obra y si no hay huéspedes, el personal está en vano, el personal no se puede trasladar y por la seguridad de los trabajadores (los hoteles) se cerraron”, dijo Cáceres.

El directivo insistió que tiene que haber un nuevo “acuerdo económico” postcovid-19 entre empleadores y empleados de los hoteles y de otros sectores productivos o de servicios que se vieron obligados a dar vacación a su personal. “Tiene que haber un nuevo acuerdo económico y social porque en la parte económica, las empresa no podrán cumplir con la parte social, la parte salarial no podrán mantener, va a tener que haber un nuevo acuerdo económico y social; es importante saberlo”, añadió.

Cáceres afirmó que “no hubo tiempo para reunirse con el Gobierno, todo ha sido súbito” y exigió al Ejecutivo atención para no desamparar a los trabajadores de los centros de hospedajes en todo el país.

El presidente de la Cámara Departamental de Hotelería explicó que los hoteles y centros de hospedaje dieron vacación a todo cuanto trabajador se pudo, ese tiempo, la vacación, se acabará, es una respuesta paliativa, de corto plazo, luego, continuó, “vendrá la necesidad de pagar sueldos y el retorno a las actividades laborales” y entonces “habrá que tomar decisiones”.

El lunes (23), la Cámara Departamental de Hotelería de Santa Cruz informó que el 50% de los hoteles en Santa Cruz permanece cerrado por falta de huéspedes, lo que genera para este sector pérdidas. “En Santa Cruz la mitad de la hotelería está cerrada, hablamos que de 78 operaciones más de 36 cerraron, pero son un 50% que han cerrado desde hace tres días”, afirmó el presidente del sector hotelero en la región cruceña, Marco Antonio Cortez.

El domingo (22), el Ministerio de Culturas y Turismo solicitó a los miembros de la Cámara Boliviana de Hotelería que remita información de las empresas que cerraron, para elevar a las instancias pertinentes y así cuantificar el impacto económico negativo del mismo.

