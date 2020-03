Increpan a exjefe militar por apoyar a Evo Morales

Ayer por la tarde circuló un video a través de las redes sociales en el que se observa a una mujer, que se identifica como Patricia E., increpando al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman.

En el audiovisual, compartido por el periodista Jhon Arandia, la mujer recrimina a Kaliman por supuestamente haber apoyado al expresidente Evo Morales, a quien califica de “indio” e “ignorante”.

“Usted sabe muy bien, usted le ha dicho al mundo que apoyaba el proceso de cambio Me da pena ver al Ejército hecho pomada besándole los pies a un indio, no por indio sino por ser in ignorante”, señala.

Kaliman, notoriamente sorprendido, atina a dar cortas respuestas, y pide a la mujer “tranquilizarse”.

Asimismo, le señala tener la conciencia tranquila, a lo que la mujer responde “ojalá que el día que tenga que rendir cuenta tenga la conciencia tranquila”.

