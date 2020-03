Italia empieza a entrever la «luz al final del túnel»

AFP / Tiziana Fabi. Un empleado de una alimentación del barrio de Flaminio, en Roma, trabajando el 23 de marzo de 2020

Italia, de rodillas por la pandemia del coronavirus, registró este lunes una segunda caída consecutiva de muertos y nuevos infectados, aferrándose a la esperanza prudente de una ralentización de la propagación pese a que la península superó los 6.000 muertos.

«Todavía no es el momento de cantar victoria, pero vemos una luz al final del túnel», comentó con una tímida sonrisa Giulio Gallera, responsable de Salud en el gobierno regional de Lombardía (norte), la región más castigada de la península por la pandemia, con 28.761 infectados y 3.776 muertos.

Según el balance nacional publicado el lunes, los nuevos infectados fueron 4.789, frente a los 6.557 del sábado. Y el número de muertos se elevó a 601, con lo que el total se eleva a 6.077 desde el inicio de la epidemia.

El presidente del Instituto Superior de Salud (ISS), Silvio Brusaferro, también evitó el triunfalismo. «Examino atentamente y con una mirada favorable las cifras, pero prefiero no adelantarme y decir si hay una tendencia» a la baja.

«Vivimos días cruciales. Cuidado con no bajar la guardia», advirtió por su parte el ministro de Salud Roberto Speranza.

Alemania anunció el lunes por la noche que, a petición del gobierno italiano, atenderá a enfermos infectados en Italia. Seis pacientes serán trasladados a hospitales de Dresde y Leipzig, en Sajonia.

Para aumentar las posibilidades del país de salir más rápido de la pandemia, el gobierno amplió el lunes las medidas de confinamiento, ordenando parar toda la industria de producción no esencial y prohibiendo a los italianos desplazarse de una localidad a otra, salvo en casos «de urgencia absoluta» o por «motivos de salud».

Las fuerzas del orden, omnipresentes en las calles, también intensificaron los controles, en particular a las personas que quieren ir a su residencia secundaria, lo que está estrictamente prohibido.

– Paciente nº 1 –

El objetivo de estas nuevas medidas es detener al máximo la circulación de personas y evitar lo que sucedió el fin de semana del 7 y 8 de marzo tras la orden que puso en cuarentena a 15 millones de habitantes del norte.

Entonces, miles de personas que trabajan en el norte se precipitaron a aeropuertos y estaciones de buses y trenes para reunirse con familiares en ciudades del sur del país, contribuyendo a la propagación del virus en regiones menos equipadas en términos de salud.

La gran mayoría de los italianos ahora parece aceptar y respetar las medidas restrictivas que vacían de gente las calles de las principales ciudades, desde Milán hasta Nápoles, pasando por Roma y Florencia, lejos de las multitudes vistas hace dos semanas en playas o parques.

El club de fútbol de Nápoles anunció el aplazamiento hasta nuevo aviso de la reanudación de los entrenamientos.

Y la gran feria italiana del vino, «Vinitaly», que se celebra en Verona (noroeste), se postergó a abril de 2021. Inicialmente se había aplazado a junio.

AFP / Tiziana Fabi Una sábana con la letra de la canción de The Beatles «Here comes the sun» cuelga del balcón de una casa en el barrio romano de Prati el 23 de marzo de 2020

En el Trastevere, un barrio muy turístico en el corazón de Roma, los clientes de un supermercado acataban sin rechistar las consignas de la seguridad, respetando las distancias entre ellos y poniéndose guantes de plásticos distribuidos a la entrada. La mayoría llevaba mascarillas, constató una periodista de la AFP.

Otro motivo de esperanza es que el paciente nº1, Mattia, de 39 años, que contagió a su esposa embarazada, a un amigo y a sus médicos recibió este lunes el alta del hospital. Este paciente también infectó al personal sanitario del hospital de Codoño, la ciudad cercana a Milán que se convirtió en el principal foco de la epidemia en Italia, así como a pacientes y a todo su entorno.

«Es posible curarse de esta enfermedad pero hay que quedarse en casa, la prevención es esencial. He tenido suerte, me he curado, pero ahora quizá no hubiera sido posible», dijo en Facebook.

