Italia extenderá confinamiento al menos hasta el 12 de abril

El ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, informó este lunes (30.03.2020) que el gobierno decidió prolongar el confinamiento de sus 60 millones de habitantes al menos hasta el 12 de abril, para evitar nuevos contagios por coronavirus. Entre las medidas, que debían expirar el próximo 3 de abril, se incluyen también las restricciones de movimiento.

«Durante una reunión del Comité científico y técnico del gobierno se consideró que todas las medidas de confinamiento debían ser mantenidas al menos hasta (el domingo de) Pascua», anunció el responsable en un comunicado, donde se detalla que el Ejecutivo tomará ese camino, para lo cual ahora debe emitir un decreto, algo en lo que ya se está trabajando.

Esta prórroga ya se esperaba en Italia y el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli, al ser consultado este lunes por una eventual reapertura del país, respondió «hablaremos después de Pascua». Las autoridades consideran que la distancia social y la limitación de movimientos en todo el país es el modo más efectivo para contener la limitación del virus.

Lombardía, «por buen camino”

Italia registra a la fecha un total de 101.739 contagios de coronavirus desde que iniciara la crisis, el 20 de febrero, de los que 75.528 continúan infectados y 11.591 personas han perdido la vida. Este lunes se registró el menor número de nuevos contagios de los últimos veinte días, 1.648, pero las autoridades prefieren ser cautas y no hablan de haber llegado al pico de contagios, sino de una «ralentización”.

«Cae el número de sujetos positivos con un número similar de pruebas realizadas en los últimos días», dijo Locatelli. «Hay varias hipótesis (sobre la baja en los contagios), pero prefiero destacar la ralentización en el crecimiento de los infectados y la presión en los hospitales», agregó el funcionario. En tanto, el gobernador de Lombardía, la zona más afectada del país, aseguró que la región va «por buen camino”.

Attilio Fontana sostuvo que «las indicaciones que me llegan es que vamos por buen camino, mantenemos esa línea (del gráfico) que ya no sube, que no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza”.

DZC (EFE, AFP)

