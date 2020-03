Javier Issa: «Casos de violación en el trópico aumentaron en 200%»

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Isaa, informó que desde que no existe presencia policial en la región del trópico cochabambino los casos de violación se incrementaron en un 200 por ciento.

Asimismo, otros delitos como atracos, avasallamientos, robo de ganado y accidentes de tránsito se registran de manera recurrente y no pueden ser indagados ni atendidos por los investigadores, ante el rechazo que existe por parte de algunos pobladores a la presencia policial.

“Las violaciones se incrementaron en un 200 por ciento, aproximadamente. Las víctimas no tienen a quién quejarse, salen a la ciudad, pero no podemos intervenir ni investigar las denuncias”, dijo la autoridad de Gobierno.

Isaa señaló que similar situación se vivió en la ciudad de El Alto, donde, según el relato de algunas víctimas, los agresores sexuales las amenazaron de muerte si denunciaban el hecho.

“Esto pasa por la ausencia policial; con presencia de los funcionarios policiales de alguna manera se logra frenar estos hechos delincuenciales, algunas víctimas logran salir a la ciudad para denunciar, pero existe un gran porcentaje que no lo logra”, enfatizó.

En entrevista con Los Tiempos, el Viceministro explicó que pobladores de diferentes sectores del trópico incluso se apersonaron al Ministerio de Gobierno para pedir que la Policía retome sus funciones en esa región.

Hace más de tres meses que los policías destinados a diferentes unidades en el trópico tuvieron que salir de la zona para resguardar su integridad. Pese a los pedidos de diálogo de los jefes policiales, hasta la fecha no se logró restablecer los servicios policiales.

El viceministro de Régimen Interior, al respecto, contó que se realizaron varios operativos para retomar las funciones en el sector, sin embargo, por la agresión que recibieron por parte de grupos de pobladores, tuvieron que retirarse.

“No vamos a permitir que agredan a nuestros policías”, enfatizó la autoridad. Empero, las autoridades y dirigentes del trópico de Cochabamba señalaron que la Policía puede retornar a esa región cuando lo deseen.

“En todas las ocasiones en las que como Policía intentó ingresar, los oficiales fueron agredidos, increpados por algunos pobladores que culpan a la Policía de la pérdida de la democracia y de que su dirigente tuvo que huir”, manifestó Issa.

La autoridad señaló que agotarán todas las instancias de diálogo con los dirigentes. “Es lo que instruyó la Presidenta (Jeanine Áñez), que antes de todo debe primar el diálogo y no hacer uso de la violencia”, dijo.

Contrariamente a lo que aseveran los dirigentes cocaleros afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), el Viceministro aseguró que los policías prácticamente huyeron de Chapare. Dijo que de no haberlo hecho varios habrían perdido la vida.

“Si ellos no salían habríamos tenido que lamentar bajas de efectivos. Desde entonces las condiciones no están dadas (…) Estamos intentando concientizar a la población en este sector, sería fácil ingresar con la Policía y el Ejército, meter gases y balas y de una vez arreglar el problema, pero esa no es la forma que la Presidenta nos ordenó, ella pidió que agotemos todas las instancias de diálogo”, explicó.

Tenemos una nueva Policía

La autoridad de Gobierno señaló que desde que los uniformados protestaron por la reivindicación institucional, la Policía cambió, ya que durante 14 años estuvo totalmente relegada.

“La Policía tiene un nuevo nacimiento a partir de noviembre, la percepción de la población también muestra eso”, expresó.

Isaa señaló que la institución verde olivo vive su mejor momento, por lo que como Estado, buscan dar todos los beneficios que la Policía requiere.

“Debemos estar agradecidos con la Policía ya que gracias a ellos se logró devolver la libertad y dignidad al pueblo”, remarcó.

“SER VICEMINISTRO ES UN NUEVO RETO”

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Isaa, en visita a Los Tiempos, contó que jamás pensó ocupar un cargo público, menos un Viceministerio. La autoridad de Gobierno señaló que ejercer su cargo es un reto que cada día debe afrontar.

“Ser Viceministro es un reto para mí, jamás pensé estar en la institución pública, existe un cúmulo de problemas de todos los días. En esta instancia se deben tomar decisiones rápidamente, sin titubeos. Prácticamente estoy a cargo de la seguridad interna del país”, manifestó.

Javier Isaa nació y creció en Cochabamba, estudió derecho en la Universidad Católica Boliviana. Una de sus mayores aficiones es el básquetbol, pero actualmente no lo juega por las obligaciones laborales.

El Viceministro contó además que cuando el ministro de Gobierno (Arturo Murillo) le invitó a formar parte de ese Ministerio, titubeó antes de aceptar.

“Mi familia no lo tomó bien, lamentablemente ya no están mis padres conmigo, pero tengo una hermana que no quería que acepte el cargo, lo primero que se le vino a la cabeza fue el desenlace que tuvo Rodolfo Illanes; te van a matar me dijo, pero de todas formas acepté el reto”, narró la autoridad.

PREPARAN EL TRASLADO DE MÁS DE 2.000 PRESOS RECLUIDOS EN 30 CARCELETAS

CARMEN CHALLAPA C.

Se prevé que dentro de dos meses alrededor de 2.000 privados de libertad, que se encuentran en las 30 carceletas del país, sean trasladados a los centros penitenciarios de las ciudades.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Isaa, indicó que muchas de estas carceletas no tienen muro perimetral ni reúnen todas las condiciones necesarias. Puso como ejemplo lo ocurrido en la carceleta de Zudáñez (Chuquisaca), donde un niño de 12 años estaba al cuidado de las llaves de la puerta de ingreso a ese recinto penitenciario.

“El traslado ya lo teníamos planificado, no es que a causa de lo ocurrido en Zudáñez hayamos dispuesto esto; lo que queremos es mejorar la situación de los privados de libertad”, explicó la autoridad.

Isaa dijo que la gente de algunos pueblos donde están estas carceletas usa los servicios de los privados de libertad. “Son utilizados como mano de obra barata, les pagan poco porque el privado de libertad está visto como menos”, dijo.

La autoridad informó que en algunas carceletas existe hacinamiento, pero en otras hay solamente dos o tres personas.

“Tenemos una instrucción: realizar un estudio para mejorar la calidad de vida de los reos, sabemos que en las carceletas no reciben prediarios, tampoco atención médica”, explicó.