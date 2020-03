Joven madre denuncia explotación laboral en taller de bordados en Oruro

miércoles, 04 de marzo de 2020 · 18:49

Wanda Torrico / La Paz

Una joven madre de 22 años denunció que fue víctima de explotación laboral en el negocio de bordados “Pagador” en la ciudad de Oruro. Según su testimonio, no recibió el pago por el trabajo que realizó en el taller durante un mes, en donde permaneció obligada a vivir por la dueña, en condiciones infrahumanas junto a su bebé de un año.

Ante la necesidad de ganar dinero para el sustento de su hija, la joven declaró que puso un anuncio de “busco trabajo” en redes sociales. “Salió una respuesta diciendo que llame al número y yo llamé porque necesitaba urgente el trabajo ( ) le dije a la señora que necesitaba el trabajo pero con mi bebé si era posible. Me dijo ‘ya, está bien con tu bebé te vamos a recibir’”, relató la joven.

La víctima aseguró que vivió en el taller por más de 40 días, en la mayoría sólo comió una vez al día, además de galletas y refrescos que también debía dar a su hija. Al preguntar sobre el salario que se le pagaría, la propietaria del taller le dio una respuesta ambigua y hasta el martes, cuando logró huir del lugar no recibió pago alguno. “Todavía no vamos a hablar (del salario) porque la verdad yo no sé qué monto cancelarte”, le dijo su jefa.

la joven vive sola en Oruro y los primeros días qué empezó a trabajar aceptó el pedido de quedarse a dormir en el taller para ahorrar en pasajes, no llegar tarde y no perder la oportunidad, pero luego la propietaria del taller la retenía con diferentes pretextos. Debido que ya no fue y no pagó la renta del cuarto que alquilaba, fue desalojada. Ayer, relató que encontró un nuevo lugar dónde vivir con su bebé pero no cuenta con los recursos para costearse el alquiler.

Según el reporte del periodista Adrian Toro, la víctima huyó del taller el martes, cuando la propietaria la dejó sola. Fue a distintas instituciones para hacer la denuncia y evitar que la propietaria la acuse de robo u otro delito con el fin de no pagarle, pero no obtuvo respuesta. “No me han hecho caso”, aseguró.

Al respecto, la Jefe Departamental de Trabaj, en Oruro, Carol Solares Dick, indicó que esa entidad admitió la denuncia y aseguró que se realizará la verificación correspondiente. “Vamos a hacer la respectiva citación y también vamos a verificar todas las situaciones pertinentes”, dijo. Solares lamentó que la empleadora no haya provisto a la joven de alimentación y un lugar adecuado para descansar con su hija, “ha estado durmiendo en el suelo sólo con frazadas”, acotó.