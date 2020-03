Juntos dispone de Bs 27 millones para la campaña de Jeanine y Samuel

La candidatura de la presidenta transitoria Jeanine Áñez contará con Bs 27 millones para campaña política. La alianza Juntos, que la postula, tiene un presupuesto de Bs 15 millones, a los que se suman Bs 12 millones que maneja Unidad Nacional, partido de su acompañante de fórmula, Samuel Doria Medina.

El dato fue dado por Doria Medina, quien recalcó que brindó la información en el marco de la transparencia que quieren brindar en el proceso.

Sobre el reclamo público que hizo Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, sobre la diferencia de recursos económicos de las distintas agrupaciones, Doria Medina considera que no debe sorprender pues «está claro de que si la gente no ve posibilidad de que su proyecto triunfe, de que llegue a ser Gobierno, ya no le dan recursos», puntualizó a la red Unitel.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Explicó el por qué cambió de bando

Doria Medina también se refirió al apoyo que dio en las elecciones de 2019 a Carlos Mesa, dejándo a Demócratas, y en esta gestión se desmarca del político paceño y se enlista en las filas de Juntos.

Apuntó a que en el anterior proceso «era muy claro el camino: o estabas con Evo Morales o en el grupo que le podía hacer frente».

Consideró que en su momento era más útil apoyar a Mesa frente al MAS. Sin embargo, sostiene que ahora el panorama electoral ha cambiado porque las encuestas muestran que en Santa Cruz, Mesa ha bajado pese a que en 2019 tuvo una importante victoria en esa región.

«Estoy seguro que todos van a entender, porque el año pasado lo dijimos, no podíamos votar por el candidato que nos gustaba o el candidato que nos ofrecía lo mejor, sino por el candidato que podía hacerle frente a Evo Morales. La anterior elección era una elección a favor de Morales o en contra de Morales», puntualizó.

Fuente: https://eldeber.com.bo