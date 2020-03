La atención de la pandemia relega a segundo plano el tema político electoral

Carmela Delgado Quispe

Mientras el Tribunal Supremo Electoral sostiene que el calendario para las elecciones del 3 de mayo no ha sufrido alteraciones, los cívicos y representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia manifiestan que no es momento de priorizar los temas políticos, sino salir de esta emergencia del coronavirus. Señalan que el análisis de la pertinencia de modificar la fecha de los comicios corresponde a los vocales.

El presidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo, dijo ayer que lo primordial es atender la salud; lo político queda en segundo plano.

Respecto a la reunión que se ha fijado para abril con la participación de los líderes políticos de oposición, dijo que todavía se tendrá que ver qué sucede hasta esa fecha. “No sabemos lo que va a pasar si hasta el 3 de abril puede ser que se acabe la cuarentena, después lo vamos a analizar,”.

Calvo también aclaró que analizar una posible postergación es competencia exclusiva del Órgano Electoral. “Ellos deberían debatir y evaluar, y si es necesario por el tema sanitario, retrasar las elecciones, tampoco no podemos ir en contraflecha. Primero la salud, y después las elecciones”.

En esa misma línea, Antonio Alarcón, presidente del Comité Cívico de La Paz, manifestó que es un tema muy difícil porque un sector de la población puede estar de acuerdo, pero otro lo puede rechazar. “Será el TSE el que indique si es necesario hacer eso”.

Alarcón indica que en su criterio, dejando al margen la institucionalidad que representa, no ve problema ni inconveniente posponer un mes más, si es que así lo consideran los vocales hasta que se salga de la crisis de salud que estamos viviendo”.

A un segundo plano

Waldo Albarracín, del Conade, puntualiza que la salud es lo único que debe concentrar la atención en el país. “Las elecciones y el interés político deberían pasar a un segundo plano”, insiste.

Albarracín destacó que a estas alturas el tema político y todo lo que se refiere al tema electoral debe pasar a un segundo plano y en su momento el Órgano Electoral determinará lo que corresponda. “Pero ahora la atención de todos es hacer fuerza común para afrontar la pandemia”.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, el fin de semana remarcó que hasta el momento no se ha enfrentado ninguna dificultad en las actividades del calendario electoral.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Saúl Paniagua, dijo que lo más importante es preservar la salud de la población, pero que en su momento evaluarán las medidas a seguir, porque de continuar esta cuarentena por el coronavirus afectará actividades masivas, como es la capacitación de jurados.

El calendario electoral prevé para el viernes 3 de abril el sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio.

Los partidos

Los partidos políticos, enmarcados en las medidas de prevención han suspendido sus actividades de campaña que involucraban concentraciones masivas y se han volcado a las redes sociales.

Ricardo Paz, de Comunidad Ciudadana, indicó que todavía no han sido convocados por la presidenta Jeanine Áñez, quien dijo que llamará a los líderes políticos para que sean parte de esta lucha.

Respecto a la postergación de las elecciones, dijo que ese tema lo tiene que sugerir el TSE, pero eso implicaría ampliar un nuevo mandato para la presidenta y los asambleístas, y eso solo se lo puede viabilizar con una ley. De todas maneras, prefiere no adelantarse y primero ver cómo evoluciona el control de esta pandemia.

El presidente cívico cruceño emitió un mensaje grabado en que reflexionó a los líderes políticos. “No puede ser que la clase política no escuche al pueblo… Fue el pueblo boliviano quien sacó del poder a Evo Morales, ustedes tienen la responsabilidad y obligación de darle al pueblo lo que el pueblo ganó con sacrificio. No es correcto que el esfuerzo de un pueblo ahora sirva para validar intereses políticos individualistas que no escuchan, que no ven, que son ciegos y sordos a la voluntad de su gente que les dio la luz del camino que deben seguir”.

Subraya que se pidió unión a los candidatos e hicieron todo lo contrario, respondieron con enfrentamiento, con guerra política entre ustedes. ¿Se olvidaron quién es el rival a vencer? Mientras tanto, el MAS festeja en medio de la fragmentación de sus adversarios.

Prioridad

Coinciden que lo primero es superar la emergencia por el coronavirus

Fuente: El Deber