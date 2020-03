La canción y el texto que describen cómo nos hace sentir el coronavirus sin nombrarlo ni una vez

Esta es la primera vez en mi vida que he visto al mundo unirse en torno a una causa única. He oído que sucedió en el pasado. He escuchado historias sobre cómo se sintió después del final de la Segunda Guerra Mundial; cuando la gente estaba quebrada, de luto, pero optimista sobre la reconstrucción de un mundo mejor. Hubo un sentimiento de unidad después de que las Torres Gemelas cayeron y sacudieron a la nación. Había una sensación de unidad después del ataque terrorista contra Le Bataclan en París; pero la esencia del sentimiento era diferente. Esto se siente diferente. Tal vez se siente diferente porque las tragedias pasadas nos fueron impuestas en un acto de violencia humana; ser golpeado en el estómago por nuestro prójimo. Tal vez sea porque fueron incidentes aislados que los sobrevivientes pudieron ver a la distancia y llorar en la seguridad de su propia casa. Aún no entiendo por qué esta vez es diferente. Simplemente lo es.