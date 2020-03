La CAO distingue a “CREA Bolivia y Mauricio Humboldt”

RECONOCIMIENTOS.- En el marco de su congreso ordinario número 38, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) entrega la Medalla al Mérito Agropecuario al productor Mauricio Humboldt y la medalla al Mérito Institucional a CREA Bolivia.

En el marco de su 38° congreso ordinario realizado el pasado 18 de febrero, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) entregó dos distinciones al esfuerzo y aporte al sector agrícola y pecuario cruceño. En este sentido, el productor destacado Mauricio Humboldt recibió la Medalla al Mérito Agropecuario, y CREA Bolivia la Medalla al Mérito Institucional.

El presidente de la CAO, Reinaldo Díaz, aseguró que es una satisfacción para la entidad agropecuaria reconocer la labor que realizan las instituciones y productores para forjar el desarrollo de Santa Cruz y el país.

Díaz entregó la medalla a la presidenta de CREA Bolivia, Silvia Monasterio, en reconocimiento por la labor que realiza esta entidad para brindar capacitaciones, gestionar encuentros entre productores y por ser referente en innovación tecnológica y sistemas de manejo.

Por su parte, Monasterio agradeció a nombre de CREA Bolivia por la distinción y expresó el compromiso de su institución por trabajar junto a la CAO para traer prosperidad al campo, produciendo más, mejor y creciendo responsablemente.

“Somos una institución joven y recibir esta medalla nos confirma que el espíritu colaborativo que profesamos nos permite obtener grandes logros y nos motiva a seguir trabajando en más productores la filosofía CREA. Los mercados agropecuarios actuales nos exigen ser más competitivos y creemos que la metodología CREA es una respuesta a este desafío, porque nos permite mejorar los resultados de nuestras empresas a través de la innovación y transferencia de conocimiento técnico, que incide en el desarrollo del sector económico, social y medioambiental de Bolivia”, señaló.

En tanto, el médico veterinario zootecnista, Mauricio Humboldt, recibió la distinción de la CAO por su trayectoria y aporte al sector productivo durante más de 40 años, y este a su vez agradeció a los productores y a su familia por acompañarlo y apoyarlo.

“Toda mi actividad ha estado ligada y relacionada a la producción agropecuaria, esto me ha permitido tener el honor de representar a diferentes sectores productivos que me han dado la oportunidad de servir en todo lo que he podido, dando dedicación, tiempo y esmero. Me comprometo en seguir trabajando para juntos lograr una Santa Cruz más productiva y una Bolivia más próspera”, afirmó Humboldt.

Durante el congreso, también se contó con la exposición de dos charlas magistrales a cargo de Dardo Chiesa, ingeniero agrónomo y productor agropecuario, y Hernán Fernández, especialista en agronegocios y alimentos; quienes brindaron un panorama sobre las perspectivas de precios y mercados de la carne y los granos.

