La Copa Simón Bolívar para el ascenso se jugará con 37 equipos

Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, informó que la siguiente versión de la Copa Simón Bolívar se jugará con 37 equipos en el que se incluye a Destroyers. Las fechas del campeonato están aprobadas, pero podrían sufrir modificaciones ya que por el momento todos los campeonatos fueron suspendidos por la propagación del coronavirus en el país y el mundo.

«La convocatoria y reglamento de la Copa fue aprobada, ahora queda llamar a un Comité para confirmar las fechas de inicio del campeonato, esta reunión sería convocada en el mes de abril, pero aún no tenemos nada definido y no podemos adelantarnos, se presentaron circunstancias que involucra a todas las personas en el país y no solo estamos hablando de nosotros el mundo está alerta», apuntó Monje.

De acuerdo con la convocatoria y reglamento del campeona que fue aprobado en el mes de febrero, participarán «con carácter obligatorio» los equipos campeones, subcampeones y los planteles que ocupen el tercer puesto de los tornos de la Primera «A», ademas de los ganadores de las «ligas provinciales» y «ligas especiales» de las nueve asociaciones departamentales (cada Asociación tendrá a cuatro representantes) y «el club Destroyers», con lo que se totaliza a los 37 equipos.

Por el momento el campeonato tiene como fecha de inicio para el 21 de abril y debería terminar el 28 de noviembre, estas fechas están establecidas en el reglamento pero Monje reiteró que habría modificaciones por la complicada situación que vive el país en particular, pero para realizar alguna «alteración» se tiene que convocar a reunión.

El campeonato se jugará en cinco fases en el que participarán los clubes campeones de las Ligas Provinciales y Especiales de las 9 asociaciones que serán divididos en dos grupos (A y B), de cuatro y cinco equipos respectivamente. «De los cuatro clubes que avancen, automáticamente tres clasifica a la segunda y uno directamente a la tercera fase».

Mientras que en la segunda fase participan los clubes clasificados como terceros de la Primera «A» de las nueve asociaciones departamentales, además del segundo, tercero y cuarto de la primera fase, suman un total de 12 planteles clasificados, «por sorteo se conformarán seis llaves de dos equipos que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta», para definir qué equipos continúan en la Copa, clasifican por mayor cantidad de puntos acumulados.

Los seis ganadores formarán tres llaves para que se enfrenten en partidos de ida y vuelta, para definir a los equipos que clasifiquen a la tercera fase, en esta etapa del campeonato participarán los plateles campeones y subcampeones de las asociaciones además de los cuatro clasificados de la segunda fase, el ganador de la primera y Destroyers (24 equipos).

«Clasifican a la siguiente fase los dos primeros de cada serie y los cuatro mejores terceros de las seis series». Mientras que en la cuarta etapa se conformarán ocho llaves de dos equipos y por sorteo y se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir qué equipos continúan en competencia, avanzan los ocho primeros de cada serie, para conformar cuatro llaves, finalmente clasifican a las semifinales los primeros de cada uno.

En la quinta fase (final para definir al campeón), se jugarán partidos de ida y vuelta entre los dos ganadores de las semifinales, definirán al plantel local mediante sorteo, si al término del segundo tiempo se registra empate en puntos se desarrollará un tercer partido en cancha neutral, si se mantiene la igualdad se procederá a la definición desde el punto penal. El ganador ascenderá a la División Profesional y el segundo jugará los partidos del indirecto.

«Destroyers tiene el derecho de participar en la Copa Simón Bolívar como último descendido. Todo está definido ahora queda esperar», finalizó Monje.

Fuente: https://www.opinion.com.bo