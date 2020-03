La dura cuarentena de un papá y su hijo en un hotel porteño: «A mi nene lo operaron del corazón y con el encierro corre riesgo»

“Reclamé si iba a haber un control médico y no. Recién a la noche pude hablar con una médica. Me dijo que si yo tenía síntomas debía avisarle y ahí me cayó la ficha. Cómo el gobierno de la ciudad estructuraba esto. No hay un control médico un chequeo, ni una observación diaria. Acá hay gente que está sola, yo estoy con un menor. Esto más que un operativo sanitario, es un operativo de seguridad. Nos tratan como si estuviéramos presos. Al no haber una revisión diaria nadie sabe cómo estamos. Me puedo caer de la ducha, me desmayo y la gente se entera cuando Juanito salga a pedir ayuda. Se cae alguien en la bañera, en la ducha y se enteran cuando haya olor a cadáver. No sabemos si hay gente afectada acá con 40 de fiebre, si está afectada con coronavirus. He visto hasta tres bandejas al lado de las puertas y nadie se pregunta nada” , criticó el hombre.