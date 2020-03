La FBF preocupada por la situación económica de los clubes debido al receso

Situación deja preocupación en la dirigencia del ente rector el balompié nacional y buscarán «los caminos para salir de la crisis económica» que está golpeando al fútbol profesional.

«Tenemos previsto llevar adelante una reunión de Consejo Superior de la División Profesional los primeros días de abril, por videoconferencia, para abordar el tema económico y otros aspectos que hacen al torneo Apertura que quedó paralizado en la fechas 12», declaró Rolando Aramayo, director de la División Aficionados de la FBF.

Antes de ingresar en el receso, algunos clubes ya tenían dificultades para cubrir sus obligaciones salariales con jugadores y entrenadores. Ahora, sin ingresos la situación se hace más crítica.

«Vamos a esperar que los presidentes de los clubes propongan una solución. La Federación no inducirá a nada.

Vamos a seguir posponiendo el torneo, pero el tema económico es importante, ya que el fútbol boliviano es deficitario, no se si los dirigentes pueden seguir sacando dinero sin jugar a nada, si no juegas no tienes ingresos de la televisación”, indicó César Salinas, titular de la FBF, en comunicación con el programa La Red Deportiva.

El directivo explicó que la Conmebol «no permitirá suspender el campeonato», pero si considera viable reiniciar el certamen en mayo, pero se cuestionó ¿cómo se pagan las plantillas?.

«No quiero aventurarme a adelantar nada, pero el tema económico va a primar para tomar una decisión que busque un equilibrio entre partes?.

La dirigencia también buscará un acercamiento con Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL), para ver los mecanismo que salir de la crisis económica de los clubes.

