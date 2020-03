La inspectora Murillo de ‘La casa de papel’ confirma que contrajo el coronavirus

Tomada de Internet

Itziar Ituño, la actriz española que da vida al personaje de la inspectora Murillo en la popular serie de Netflix, ‘La Casa de Papel’ confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo al Covid-19.

En su relato, la actriz reveló que se encuentra bien de salud, aunque deberá estar en cuarentena por un lapso mínimo de 15 días.

“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y peligroso para la gente que está más débil”, indicó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Junto con eso, también llamó a la reflexión y autocuidado a las personas más jóvenes de España, país donde el virus se propagó en las últimas semanas.

“Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, escribió en la publicación.

Hay que señalar que otras celebridades que han dado positivo por coronavirus son Idris Elba y Rita Wilson, entre otras. Todos se encuentran en buenas condiciones de salud.

Fuente: elheraldo.co