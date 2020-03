López: “La presidente no va a permitir que nos maneje una Asamblea con intereses políticos”

El viernes, la mayoría de la Asamblea Legislativa decidió censurar al ministro de Defensa, Fernando López, basándose en el artículo 148 del Reglamento General de la Cámara de Diputados. El Movimiento Al Socialismo (MAS) no aceptó la excusa presentada por la autoridad.

López había sido convocado en tres oportunidades. El 8 de febrero dijo que se encontraba en inspección a unidades militares en Sucre. El 27 de febrero, explicó que estaba en una reunión de Defensa en Paraguay. Por último, el 6 de marzo, señaló que se ausentaba porque tenía que estar en la inauguración de un edificio del Registro Internacional Boliviano de Buques en Puerto Quijarro (Santa Cruz).

Le preguntamos al ministro qué hizo en estos últimos días y accedió a responder algunos de los cuestionamientos, después de la censura en el Órgano Legislativo.

Desde el viernes (cuando fue citado para su interpelación) hasta ahora ¿a qué se ha dedicado?

Yo tengo una agenda de trabajo. Estuve en Puerto Quijarro (Santa Cruz), impulsando obras con las Fuerzas Armadas (FFAA) que tienen un rol importante en el desarrollo de toda la Hidrovía Paraguay-Paraná. Estamos dando seguridad con la Armada Boliviana que administra los puertos. También se tienen empujadores para llevar todas las cargas de soya, hidrocarburos o de hierro del Mutún.

Y para dar un mejor servicio, se desconcentró los servicios en el sector y se creó un pequeño edificio, modesto y funcional, para que los empresarios privados tengan las facilidades de mejorar su trayectoria empresarial, de dar mejor servicio, de generar y facilitar el progreso.

Y este sábado (después de su censura) ¿a qué se dedicó?

Estuvimos apoyando todo el tema de la peste de langostas en Villamontes (Tarija). Hemos iniciado una campaña en Boyuibe (Santa Cruz), Macharetí (Chuquisaca) y Villamontes (Tarija), que son las áreas más afectadas y que nos han pedido ayuda. Nosotros estamos con nuestras tropas debidamente resguardadas, tratando de paliar esa situación que es un tema de la naturaleza.

¿Y sigue el problema en Tiquipaya?

Precisamente, este domingo volvieron a entrar los militares en Tiquipaya (Cochabamba). Hay un informe preliminar que dice que casi está todo normalizado, excepto las casas que han quedado muy derruidas. Pero seguimos en la limpieza de la ciudad, porque algunos de los vecinos no tienen recursos. Este domingo también hemos estado en contacto con el COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional). Las instancias de los gobiernos municipales, gobernaciones y ministerios involucrados, estamos bien conectados para dar una ayuda eficiente. Y estamos ayudando con nuestras tropas, específicamente, en el área del oriente, porque hay subidas de los ríos. Ante una alerta roja, como presidente del Conarade (Consejo Nacional para la Reducción y Atención de Desastres y Emergencias), veré que funcionen los COED (Centro de Operaciones de Emergencia Departamentales), para decidir si nosotros entramos en acción. Yo tengo una filosofía de trabajo. Uno tiene que estar donde lo necesitan.

Pero no solo eso. Se nos viene un tema complicado, como la sequía. Estamos viendo con Cofadena (Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional,) que tiene una unidad de perforación de pozos, cómo vamos a reaccionar. Estoy en la planificación. Hay más de 8 a 10 municipios de la Chiquitania que están desesperados por agua. Ahí me tengo que concentrar durante esta semana. Estamos tratando de adelantarnos un paso de lo que podría pasar con los efectos climáticos, para ayudar. No creo que lo resolvamos todo. Tampoco tenemos recursos suficientes. Pero nosotros vamos a ayudar en lo que se pueda.

A tres días de la censura parlamentaria en ausencia suya ¿Qué puede decir sobre la decisión aplicada por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS)?

Respeto mucho la separación de los poderes. Creo que los poderes deberían respetar esa misma separación. Está muy claro que el MAS quiere inestabilidad en el país. No es normal lo que se está haciendo. Y ha decidido censurar a muchos ministros porque después de mi persona, seguramente vendrán otros.

¿Y qué piensan hacer como Órgano Ejecutivo con estas acciones del MAS?

La respuesta del Gobierno es firme y clara. Y lo voy a decir así de claro: la presidente (sic) no se va a dejar. Nuestra presidente no va a permitir que nos maneje una Asamblea que tiene intereses estrictamente políticos. No va a dejar que los bolivianos sigamos viviendo en zozobra, porque un grupo de parlamentarios quiere el poder de manera angurrienta.

Es una pena que no cumplan su rol. Nosotros, como Ejecutivo, estamos respetando su rol, ellos deberían respetar el nuestro. Seguiremos ayudando en los desastres naturales, asegurando estabilidad en el país en todos los niveles, tanto económica, como social, pacificaremos el país, seguiremos dialogando y seguiremos respetando las leyes como corresponde.

¿Todo esto por su censura en la Asamblea?

No es por mi censura. Esa es una parte del tema. La firmeza de Jeanine es notable y desde el primer momento que ocurrió esto, ella, con mucha tranquilidad me lo dijo. No vamos a seguir siendo gobernados por gente que quiere hacer lo que les da la gana, porque no solo afecta al buen desenvolvimiento de un Gobierno, sino también a la estabilidad de un país. Se acabó.

Ella va a gobernar un Gobierno firme que está buscando la estabilidad, todos los días. Y lo estamos logrando. No vamos a permitir que vuelva la inestabilidad.

Entonces ¿Ya está saldado el asunto de la censura por no asistir a la interpelación?

La presidente fue la primera en apoyarme. La primera llamada que me hicieron fue de la presidente para decirme que me daba todo su apoyo. A mí, con eso, me basta y me sobra (ríe). Es decir, que la presidente esté conforme con mi trabajo, me basta y me sobra y ojalá el pueblo boliviano, también pueda reconocer nuestro trabajo. Yo estoy feliz y no tengo nada que exigirle a la vida.

Pero el fondo es otro, ministro ¿Usted tiene el informe que le exige la Asamblea, de las muertes ocurridas en Senkata y Sacaba?

Sí, yo no tengo ningún problema en ese sentido. Pero lo que pasa es que el MAS no está visualizando lo que sucede.

¿Eso qué significa?

Le explico: La Fiscalía está en un proceso de investigación. Esperaremos a que la Fiscalía termine su trabajo. Porque cualquier declaración de cualquier Ministerio, en función a lo que ocurrió en Senkata, Sacaba, Kara Kara o donde fuera, va a obstruir o va a perjudicar la investigación fiscal.

Entonces ¿no hay un criterio real de lo que está sucediendo con esta información?

Es que los Asambleístas tienen que tener un criterio de legalidad. No es llamar por llamar para colocar al paredón a un ministro. Porque eso es lo que quieren. Tienen que pensar en la justicia.

¿Pero usted tiene toda la información para presentarla al Órgano Legislativo?

Como dije, hay una investigación en proceso. Dejen que termine y en función a eso, vamos a declarar lo que quieran. Yo estoy listo, pero también estoy esperando lo que diga la justicia. Tengo los informes del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses), de los técnicos, todo lo que han informado las FFAA.

Entonces ¿Puede dar un informe en cualquier momento?

Tengo todos los respaldos suficientes, como para dar un informe final. Pero no puedo decir mis conclusiones, sin esperar lo que diga la investigación formal. Esperemos esa investigación y nos sentamos a explicar. Yo voy a ir (a la Asamblea) y no será necesario ni que me llamen.

¿Y qué dice sobre la insistencia del MAS para que vaya a la Asamblea?

Técnicamente, los asambleístas se están almorzando la cena. Pero tranquilos, dejen a la Fiscalía hacer su trabajo. Dejen que los poderes del Estado trabajen. Nosotros no nos estamos metiendo en el trabajo de la Asamblea Legislativa porque la respetamos. Tienen que respetar el trabajo del Órgano Judicial y respetar el trabajo del Ejecutivo.

¿Aún no es tiempo de presentarse a la Asamblea?

Nosotros estamos enfocados en ayudar donde se necesite ayuda. Parece que a algunos políticos les molesta que ayudemos a la gente. Les molesta que estemos trabajando. Les molesta que estemos en el lugar de los hechos durante muchos días, simplemente, siendo parte de una comunidad. Eso es lo que estamos haciendo. No hay otra intención. Esa es la realidad.

¿Se seguirá fortaleciendo este Gobierno de transición?

Esta transición ha sido muy compleja, muy dura para todos. Los bolivianos nos las hemos jugado por esto. Nos hemos involucrado con un gobierno firme, sabe lo que quiere y lo que queremos es seguir dando la estabilidad como hasta estos momentos. No se ha cortado nada de lo que se tenía antes. Mal o bien, vamos a seguir dando solución a cada problema. Somos el gobierno de las soluciones. No nos vamos a quedar llorando en los problemas que nos dejaron.

