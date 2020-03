Los estadounidenses recibirían dos cheques bajo la propuesta del Departamento del Tesoro

Los pagos vendrían en dos cheques separados, uno llegando en abril y otro en mayo para evitar que el coronavirus impacte más a la economía de los ciudadanos de EEUU.

El Departamento del Tesoro solicitará al Congreso $us 500 mil millones en pagos directos para los contribuyentes como parte de un paquete de estímulo de $us 1 billón para combatir los efectos económicos de la pandemia de coronavirus , según una propuesta obtenida por NBC News.

Las dos rondas de pagos directos a los contribuyentes, cada una con un total de $us 250 mil millones, se enviarían el 6 de abril y luego la segunda ronda se enviaría el 18 de mayo, según la propuesta. Serían pagos escalonados, con los montos basados ​​en el nivel de ingresos y el tamaño de la familia, dice la propuesta. Ambos pagos serían por la misma cantidad.

Se le preguntó al presidente Donald Trump sobre la propuesta en una sesión informativa sobre coronavirus en la Casa Blanca el miércoles, y dijo: «No quiero entrar en eso en este momento» porque se están discutiendo «números diferentes». Pero, agregó, «queremos ir a lo grande».

El Tesoro también está pidiendo $us 50 mil millones para la industria de las aerolíneas, un programa de préstamos para la interrupción de pequeñas empresas de $us 300 mil millones y $us 150 mil millones para otros sectores en dificultades, según la propuesta.

Inicialmente, Trump había favorecido un recorte de impuestos sobre la nómina para brindar alivio a los estadounidenses que luchan financieramente, pero varios legisladores a través de las líneas partidarias han estado presionando por pagos directos a los estadounidenses.

La Casa Blanca primero expresó su apoyo para enviar cheques directamente a los estadounidenses durante una conferencia de prensa el martes. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que Trump quería que los estadounidenses recibieran alivio lo antes posible.

«Los estadounidenses necesitan efectivo ahora, y el presidente quiere obtener efectivo ahora», dijo Mnuchin el martes. «Y quiero decir ahora en las próximas dos semanas».

El senador John Cornyn, R.-Texas, dijo a los periodistas que se estaban considerando pagos directos para el tercer conjunto de medidas de alivio de coronavirus que el Senado planea abordar después de votar el miércoles sobre el segundo paquete , que incluye disposiciones para pruebas gratuitas de coronavirus, asistencia alimentaria y protección del desempleo.

«La tercera pieza estará compuesta, pienso en pagos directos a aquellas personas que no están recibiendo un cheque de pago ahora», dijo Cornyn. «Estamos tratando de descubrir cuál es la forma más rápida de conseguir ese dinero para superar la joroba durante este período durante el cual su empleador cerró, y también qué debemos hacer para mantener los aviones volando, y la industria hotelera que emplea a muchísimas personas para mantener su viabilidad «.

El lunes, el senador Mitt Romney, republicano de Utah, propuso dar a cada adulto $us 1,000 para ayudar a cumplir con sus obligaciones financieras. Un grupo de demócratas del Senado, dirigido por Michael Bennet de Colorado, Cory Booker de Nueva Jersey y Sherrod Brown de Ohio, propuso enviar hasta $us 4.500 a cada estadounidense.

No todos los legisladores están de acuerdo con el plan.

El senador Lindsey Graham, R.-SC, dijo que quiere que el estímulo se centre en garantizar que las pequeñas empresas puedan seguir pagando a sus empleados.

«No estoy buscando enviarle a la gente un cheque del gobierno. Estoy tratando de mantener sus cheques de pago. Y si no lo hacemos, estamos cometiendo un gran error», dijo Graham a los periodistas el miércoles, agregando $us 1.000 cheques ganados Realmente «no te lleva a ningún lado porque no hay lugar para gastar mil dólares».

