Médicos: Terapia Intensiva del Clínicas de La Paz está a punto de cerrar

jueves, 05 de marzo de 2020 · 00:17

Verónica Zapana / La Paz

La Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Clínicas de La Paz, un nosocomio de referencia a nivel nacional, está a punto de cerrar por falta de personal, según médicos.

“El servicio de terapia intensiva no puede seguir trabajando literalmente bajo una conducta de explotación”, informó ayer el jefe de UTI, Alejandro Enríquez.

El galeno explicó que lamentablemente en la unidad hay un médico que durante tres meses no recibe sueldo, pero pese a esa situación, sigue trabajando.

Enríquez contó además que otros cinco médicos no tienen estabilidad laboral y que ésta debía ser materializada con la anterior dirección del nosocomio, pero no se hizo nada.

El profesional dijo que si las autoridades no resuelven este tema “lamentablemente la unidad se cerrará”. Aseguró que esta determinación será ejecutada después de que se dé de alta a los pacientes internados.

De acuerdo con el médico, hace unos meses, el nosocomio reabrió esa sala con seis camas, pero lastimosamente sólo funcionan tres piezas por falta de personal. “También requerimos dos enfermeras”, precisó.

Según las normas internacionales, el Hospital de Clínicas debería contar con el 10% de camas de UTI de las 400 que tiene en la actualidad. “Es decir que deberíamos tener al menos 40 camas, pero ningún hospital de Bolivia cuenta con esa norma”, explicó.

De acuerdo con el galeno, hace tiempo se informó de esa carencia al Ministerio de Salud, pero lamentablemente no se pudo subsanar esa falencia.

“La semana pasada me he reunido con personal del Ministerio de Salud, de los cuales recibí un buen trato, pero lastimosamente hasta la fecha no hay soluciones y nosotros necesitamos respuestas lo antes posible”, indicó.

En mayo del año pasado, el Hospital de Clínicas reinauguró su UTI. La refacción fue realizada con recursos propios del nosocomio.

El especialista criticó que durante el último tiempo, lastimosamente la política sumergió a la salud y ahora se observa quién hizo bien y quién no, cuando en realidad se debería trabajar en mejoras para el sistema de salud público que fue manoseado.

El Hospital de Clínicas no sólo tiene esa carencia, sino también de al menos 300 funcionarios entre médicos, enfermeras y manuales. Ante ese poco personal, la gente debe hacer filas desde las 15:00 de un día antes para conseguir una ficha médica.

Hace más de una semana, el Hospital de Clínicas está sin un director. Este hecho preocupa a los enfermos con cáncer.

De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Rosario Calle, al menos 11 enfermos necesitan tratamientos de radioterapia y braquiterapia, pero no pueden acceder a éstos por la falta de una firma del director del nosocomio.

