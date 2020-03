La libertad os sienta tan bien”. Esta frase cristaliza en apenas unos caracteres la procesión, pública y privada, que ambas han afrontado ante los medios. Meghan Markle y Lady Di nunca se llegaron a conocer pero anoche en Londres, en la reaparición de la duquesa de Sussex ante los focos, de alguna manera cruzaron sus caminos.

Con un vestido azul de un turquesa superlativo y la sonrisa más amplia que ha llevado nunca, Meghan Markle escenificaba 27 años después el mismo renacimiento público que Diana en la gala Serpentine de 1994, cada una con una traumática separación a cuestas. A punto de recuperar su vida (y por tanto, de salir de la Familia Real) la estadounidense estuvo tan radiante anoche que su perfección lanzaba inevitablemente un mensaje: “Lo que no supisteis apreciar”.

El estilismo de Marke no podía ser más sencillo, ni estar mejor escogido. Primero, porque por primera vez en mucho tiempo elegía un color vibrante, luminoso, enérgico, que parecía acompañar a su estado anímico. Segundo, porque con este diseño no solo seguía representando lo que pudo ser (está firmado por la británica Victoria Beckham, apoyando la moda de su país de acogida hasta el final) sino porque además este patrón de cintura ajustada era una espinita personal que Markle tenía clavada desde hacía años. Cuando Meghan interpretó a Rachel Zane en la serie Suits, habló de su estilo personal en una entrevista con la edición estadounidense de la revista Glamour: “Lo que estoy empezando a aprender es que, aunque algunas prendas se vean increíbles en una percha, eso no significa que se vayan a ver increíbles en mí. Por ejemplo, me encantan los vestidos de Victoria Beckham, pero no tengo el torso lo suficientemente largo para soportar esa silueta». Aunque en 2018 eligió un look de la diseñadora para asistir a la misa navideña en Sandringham, aquella elección fue del todo sobria (en azul marino y con abrigo). Anoche, sin embargo, Meghan sí tenía “cuerpo” para sentirse confiada.

