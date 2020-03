Miembro del PCC amenazó con matar a reos de El Abra

La directora departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Pamela Suárez, informó que recibió amenazas de Oscar Terra, súbdito brasileño miembro activo del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil.

Terra cumple detención preventiva por el delito de robo agravado, pero al no contar con una sentencia no puede ser expulsado del país.

Según Suárez, el súbdito brasileño pide que se lo trate con privilegios, se lo saque del bloque C (en el penal de El Abra), además de su traslado a otro centro penitenciario de menor seguridad.

“Se dirigió directamente a mí y me amenazó, me dijo que si no se lo trasladaba a la cárcel de Cantumarca, irá matando uno a uno a los internos que se encuentran en el bloque C”, aseguró Suárez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Oscar Terra está completamente aislado del resto de la población, esto para resguardar la vida de los demás privados de libertad.

Según la información proporcionada por Régimen Penitenciario, se tiene previsto que la próxima semana Terra sea trasladado a otro recinto penitenciario, sin embargo, se desconoce a cuál será remitido.

“Pide que se lo trate con privilegios, nosotros no tratamos con privilegio a nadie, menos si se trata de extranjeros. El Ministro de Gobierno tiene conocimiento de lo que pasó, estamos analizando las medidas a tomar”, señaló la autoridad.

Los datos proporcionados por Régimen Penitenciario muestran que en el departamento del total de privados de libertad, el 20 por ciento son extranjeros.

“En Cochabamba habían dos miembros del PCC, pero uno ya fue trasladado a Cantumarca. La población total es de 2.442 privados de libertad, el 20 por ciento son extranjeros”, refirió la autoridad penitenciaria.

“Quiere que se lo trate con privilegios, que se lo traslade a una cárcel de menor seguridad, o matará a todos los internos”

HALLARON UNA GRANADA MILITAR

El 9 de febrero por la mañana en el penal de El Abra en el bloque de máxima seguridad (bloque C) se encontró una granada militar con la inscripción PCC (Primer Comando Capital).

Las autoridades de Régimen Penitenciario departamental ni nacional supieron explicar cómo ingresó este artefacto. Caiqui Lima Silva brasileño del PCC fue aislado y posteriormente trasladado.

GOBIERNO EXPULSÓ A TRES MIEMBROS DEL PCC

REDACCIÓN CENTRAL

Enmanillado y con cadenas en los pies, así llegó Mariano Tardelli, ciudadano brasileño involucrado en el atraco al vehículo de transporte de valores Brinks, hasta la frontera de Bolivia-Brasil. Otros dos antisociales de la misma nacionalidad (Edgar do Santos y Jesús Carlos Roberto) también fueron expulsados del país.

Mariano Tardelli fue identificado como cabecilla de la organización criminal, que atracó un vehículo de Brinks el pasado 30 de marzo en Roboré, es un brazo importante del PCC. Los antisociales que participaron del asalto están vinculados a una serie de atracos en Brasil con el mismo modus operandi utilizado en el caso Brinks.

Los tres reos sentenciados que estarían estrechamente vinculados al Primer Comando Capital (PCC), organización criminal del narcotráfico brasileño, hasta el jueves estaban recluidos en el penal Palmasola (Santa Cruz).

El Gobierno tiene previsto expulsar a otros 26 extranjeros de manera paulatina en las próximas semanas para garantizar la seguridad y tranquilidad en las cárceles y el país en general.

Los reos fueron llevados a una localidad cercana a la frontera, donde fueron entregados a las autoridades brasileñas, quienes concluirán con los procesos, casi todos vinculados a robos agravados. La Policía de este país los declaró prófugos de la justicia y los buscaba.