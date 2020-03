Ministro de Gobierno le pide a la Gobernadora dotar barbijos a policías y militares

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó que la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, no haya dotado de implementos de bioseguridad a la Policía y a las Fuerzas Armadas (FFAA) para utilizarlos al momento de hacer operativos de control.

Recordó a la autoridad departamental que es su deber facilitar el trabajo de la institución que brinda seguridad en el departamento y que no es momento de hacer política.

“Esta falta colaboración de las autoridades a la Fuerzas Armadas y la Policía, no les dieron barbijos ni gasolina, Pero veo a la gobernadora reclamando ítem, no ayuda en la lucha contra el coronavirus, pero si reclama ítems”, dijo en una conferencia realizada en el Comando Departamental de la Policía.

La autoridad de Gobierno dijo que es momento de luchar contra la pandemia, y no entre partidos políticos.

“Le ruego doña Ester apoye, usted es la primera autoridad del departamento no salga a pedir ítems ni plata, si no está apoyando a la región. En este momento necesitamos apoyo, no hagamos política”, dijo.

Murillo agradeció a la alcaldía de Cercado por la dotación de 1500 barbijos, pero pidió que se dote de más insumos, además de solicitar a los otros municipios replicar esta acción.