Muere el exesposo de Isabel Preysler, víctima del coronavirus

El marqués de Griñón era el padre de Tamara Falcó. Hoy falleció a los 83 años tras ser ingresado en estado grave por complicaciones a raíz del coronavirus.

Carlos Falcó, marqués de Griñón, ha muerto este viernes víctima del coronavirus, a los 83 años, confirman a LOC fuentes cercanas a la familia. El fallecimiento se ha producido en la Fundación Jiménez Díaz, donde se encontraba ingresado en estado grave desde hace dos días. Falcó era el ex marido de Isabel Preysler, quien también estuvo casada con Julio Iglesias y es madre Enrique Iglesias y Julio Iglesias, Jr., y Chábeli Iglesias.

Hace sólo unas horas, y con motivo del día del padre, su hija, Tamara, compartió una entrañable imagen familiar de su progenitor y de ella con un emotivo mensaje.

«Ayer fue San José y se me olvidó postear… Esta foto describe mi relación con mi padre … Papi tú no tienes Instagram pero como siempre te enteras de todo lo que hago que sepas que te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear. I love you. Tamaruni», escribió la hija de Isabel Preysler junto a la foto.

En el mismo centro hospitalario madrileño en el que ha fallecido el marqués de Griñón se encuentran ingresados Esperanza Aguirre y su marido, Fernando Ramírez de Haro, y el ex presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, también con pronóstico grave.

Carlos Falcó y Fernández de Córdova deja cinco hijos de tres matrimonios anteriores: Manuel, Sandra, Tamara, Duarte y Aldara. Y una última esposa, Esther Doña, con la que se había casado en 2017.

Todas las mujeres que pasaron por su vida, han calificado siempre a este aristócrata, apasionado del cultivo del vino y el aceite, de gran señor y auténtico caballero. Y no sólo por pertenecer a una importante familia de la nobleza, sino por la elegancia de su trato con todo el mundo, su honestidad, talante liberal y abierto, cultura y vocación europeísta. Los que le hemos tratado desde hace muchos años, podemos dar fe de estas cualidades, de su sentido del humor y bondad.

Griñón era un hombre de mundo. Desde que acabó sus estudios en la Universidad de Lovaina, se fue a California con su joven esposa Jeannine Girod para estudiar de cerca la agricultura en Norteamérica. California era entonces el epicentro del pacifismo de los hippies y la oposición de los jóvenes a la guerra de Vietnam.

Carlos Falcó tardó años en materializar su sueño de hacer vino en la finca familia de Casa de Vacas, en Toledo, pero finalmente lo consiguió. En cambio no tuvo tanto éxito en su vida sentimental. Su matrimonio con Jeannine Girod, madre de sus dos hijos mayores Manuel y Sandra, fracasó cuando el presidente del Real Madrid Ramón Mendoza se cruzó en sus vidas.

Éxito con las mujeres

Esther Doña y Carlos Falcó. GTRES

Atractivo y con éxito entre las mujeres, Falcó parecía el hombre ideal para la princesa Alejandra de Kent, prima de Isabel II. Cristina Onassis hizo todo lo posible por casarse con él, aunque el marqués siempre fue más romántico que ambicioso. Con Pilar Weiler, multimillonaria francesa, hija del fundador de Air France, mantuvo también una relación seria, pero fue Isabel Preysler, recién separada de Julio Iglesias, con quien se casó locamente enamorado en 1980 y con quien tuvo a Tamara, la hija que más se le parecía.

Otro hombre importante, Miguel Boyer, ministro de Economía del Gobierno de Felipe González, se cruzó en el matrimonio de los marqueses de Griñón, dejando a Falcó de nuevo solo y dolido por esta ruptura inesperada.

Pasaron años hasta que encontró en la aristócrata Fátima de la Cierva, colaboradora de distintas oenegés, a la esposa ideal para una tercera boda. Pero el nacimiento de Duarte y Aldara no fue suficiente para que la relación perdurara. Fátima, poco aficionada a los salones sociales y a los viajes de negocios de su marido, prefirió su vida casi anónima de cooperante. Se separaron amistosamente, como todas las rupturas anteriores del marqués.

Por eso fue tan sorprendente el enfrentamiento del marqués y su cuarta esposa, la malagueña Esther Doña, modelo de 36 años, 42 años más joven que él y a la que había conocido en una cata de vinos. Una relación fulgurante que acabó en boda en 2017, con los cuatro hijos mayores del marqués en contra, escépticos ante las intenciones de la modelo y un matrimonio claramente desigual. No se equivocaron. El 24 de febrero de 2019, Carlos Falcó pasó la noche en una comisaría, después de protagonizar una ruidosa discusión con su esposa en un hotel de Madrid, escándalo que publicó LOC en exclusiva. Siempre tan caballero, Griñón quitó hierro al asunto y aseguró que seguían juntos y felices. Pero se ha muerto alejado de sus cinco hijos, con quienes apenas tenía trato. Descanse en paz.