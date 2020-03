Murió en Hong Kong el perro que había dado positivo por coronavirus

Dueños de mascotas en China protegen a sus mascotas con trajes especiales o con cubrebocas (Foto: Twitter@kylecmatthews)





El perro pomeranian que había contraído la enfermedad de coronavirus (Covid-19) ha fallecido, según informó su dueña al Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong. La mujer de 60 años ya fue dada de alta, luego de haberse recuperado de la enfermedad.

Si bien el perro inicialmente dio “positivo débil” al virus, no mostraba síntomas y salió de cuarentena el sábado después de los resultados negativos de otras pruebas.

La mascota había sido diagnosticada con Covid-19, lo cual llamó la atención de las autoridades ya que se llegó a considerar que los animales de compañía también podían ser puntos de contagio y sufrir afectaciones por la enfermedad.

Los primeros diagnósticos arrojaron que el perrito sí padecía de una infección de coronavirus, por lo que fue llevado a un centro veterinario donde tomaron muestras. Esto después de que se le hicieran pruebas orales y nasales para identificar al patógeno, las cuales arrojaron un resultado positivo.

El animal fue sometido a otras pruebas para buscar la certeza de la infección. En estas segundas muestras fue declarado libre de coronavirus luego, de que en sus resultados no hubiera rastro de la enfermedad, por ello los veterinarios permitieron que la mascota regresara a casa junto con su dueña.

El perro tenía 17 años de edad al momento de su fallecimiento, por lo que ya superaba la expectativa de vida que se le da a la especie, que va de 12 a 16 años como máximo.

A pesar de que fue la propia dueña, Yvonne Lee Chow, de 60 años, quien informó de la muerte del animal, no permitió que se le realizara una autopsia para determinar la causa de su fallecimiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el perro de Yvonne Lee Chow era el único animal registrado que ha sido diagnosticado con coronavirus, pues no se ha informado de otro caso similar de un animal de compañía. Además fue en China en donde se empezaron a vender cubrebocas para caninos y gatos, con el fin de protegerlos de la infección.

Según informaron diversas autoridades como el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (COVB) y expertos del Centro de Investigación en Sanidad Animal (IRTA-CReSA) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) no se ha comprobado que los animales domésticos no se contagian ni transmiten la enfermedad, según informaron estas fuentes al diario As.

A pesar de que se esparcieron rumores de que el comienzo de la enfermedad se transmitió de origen animal hacia un ser humano, esta versión fue desmentida por la OMS, ya que no hay evidencia que dicte que el coronavirus se haya transmitido ni por murciélagos ni por el pangolín como se creía inicialmente.

Tampoco hay evidencia de que el coronavirus covid-19 pueda ser transmitido por picaduras de mosquitos o de otros insectos hematófagos, por lo que por el momento se mantiene que la única forma de contagio que tiene la enfermedad es mediante el ingreso de gotas provenientes de una persona infectada hacia la boca, nariz u ojos de una persona. Esto puede suceder al hablar, toser o estornudar de persona infectada.

De ahí que la mayor preocupación que tienen las autoridades se deba al contagio directo entre un portador del virus (que puede ser sintomático o asintomático) que se multiplique la infección mediante contacto con diferentes personas.

Sin embargo, protecciones como cubrebocas o telas no son suficientes para restringir el acceso del virus al cuerpo, por lo que se recomienda tener una distancia considerable y evitar el contacto cercano con otras personas.

El coronavirus se ve afectado fuertemente por una higiene constante, es decir, lavarse las manos y el mantener desinfectadas las áreas del hogar mediante el uso de desinfectantes comunes como lejía. Cabe señalar que, en caso de infección, los antibióticos no tienen la capacidad de erradicar el virus ya que por su misma naturaleza son inmunes a estas fórmulas.

