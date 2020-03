Murió por coronavirus Alan Merrill, el autor del clásico «I Love Rock and Roll»

La noticia de su fallecimiento fue anunciada por su hija Laura Merrill, a través de su cuenta personal en Facebook, quien contó que le dieron “dos minutos” para despedirse. “El coronavirus se llevó a mi padre esta mañana”. En su publicación aseguró que su padre estaba saludable hasta que contrajo el virus. “Él minimizó el ‘frío’ que tenía”, escribió, antes de advertir a otras familias que no se mostraran complacientes. “No creas que no te va a pasar a ti ni a nadie de tu familia. Quédate en casa si no es por ti, por los demás. Por mi papá. Esto es real”.