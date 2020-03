No hay ningún caso reportado de bolivianos con coronavirus en Francia

El primer caso fue registrado en Francia el 24 de enero de un ciudadano francés de 48 años que regresaba desde China y la primera muerte fue la de un turista chino en París el 14 de febrero

«En Francia, no ha habido casos reportados de de coronavirus, menos de decesos producidos por esta pandemia», informó Juan Garrett, encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia en Francia. Sin embargo aclaró que eso no significa que no existan casos, simplemente que no están confirmados, y que ellos se rigen por los informes que reciben del gobierno francés.

Francia entró en confinamiento desde el martes 17 de marzo, después de una rápida propagación de este virus en su territorio. El primer caso fue registrado el 24 de enero de un ciudadano francés de 48 años que regresaba desde China y la primera muerte fue la de un turista chino en París el 14 de febrero. El primer francés fallecido víctima de este virus tenía 60 años y murió el 25 de febrero también en París.

Actualmente, en Francia se registran 29.155 casos confirmados y 1.696 decesos.

El país está dividido en 18 regiones administrativas y, de acuerdo con los datos desglosados del Ministerio de Sanidad francés, la región Ille de Francia (Isla de Francia) cuenta con más de 6.790 casos positivos por coronavirus. En Ille de Francia está ubicada la ciudad de París.

La segunda región con más casos confirmados es Gran Este, donde se encuentra la ciudad de Estrasburgo, con casi 5.000 personas contagiadas

Fuente: La Razón Digital