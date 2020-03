«No nos nieguen volver a casa»: una boliviana le pide al Gobierno que les permitan regresar al país

Mayra Barba es una de las bolivianas que quedó varada en Chile y que no puede retornar al país debido a que el Gobierno dispuso el cierre de fronteras para evitar que la cifra de contagios de coronavirus siga creciendo.

En un video difundido en redes sociales, que no tardó en viralizarse, la joven cruceña denuncia que se cancelan las salidas y que junto a ella hay 40 pasajeros, muchos de ellos con enfermedades de base, que no pueden volver.

En su relato, informa de que están dispuestos a pagar un vuelo privado porque «no quieren ser una carga» y afirman que cumplirán con las medidas de bioseguridad y cuarentena que se recomiendan para evitar la propagación del virus. «No nos nieguen volver a casa», exclama.

Son 150 los bolivianos que están varados en la frontera chilena con Bolivia, a la altura de Pisiga, y al menos 40 los que se quedaron en Santiago sin poder volver al país por las medidas de prevención de coronavirus que, entre otros aspectos, contempla el cierre total de fronteras.

Ayer el Gobierno nacional ratificó esta disposición. El ministro de Defensa, Fernando López dijo ayer que «el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez mantiene la decisión firme de cerrar las fronteras al 100%. No ingresará ni saldrá ningún boliviano, esto debido a que debemos preservar la cuarentena en el país».

Fuente: El Deber