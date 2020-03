Ocho de los diez pacientes con coronavirus están aislados en sus casas

Solo dos están internados, uno en Cochabamba y otra en Santa Cruz. Todos están estables. Cuatro ciudades acondicionan hospitales para contener a más enfermos

De los diez casos confirmados de coronavirus en el país, solo dos reciben el tratamiento en centros hospitalarios (Santa Cruz y Cochabamba). El resto está aislado en sus viviendas, bajo seguimiento médico, informaron las autoridades sanitarias que coordinan la habilitación de centros para la atención a estos pacientes.

Hasta el momento los casos se han presentado en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

“Está en buen estado de salud”, respondió el secretario de salud de la Gobernación cruceña cuando se le consultó sobre el estado de una de las primeras pacientes que fue diagnosticada con coronavirus en el país. Se trata de la mujer de 60 años que entre miércoles y viernes peregrinó por nosocomios donde el personal de salud y los vecinos intentaron evitar que ella se interne para recibir el tratamiento.

En Santa Cruz hay dos casos, el otro sigue en aislamiento en su vivienda.

Urenda remarcó que ambos están en buen estado de salud. De hecho, sobre la paciente adulta mayor que está en el San Juan de Dios indicó que será evaluada entre lunes y martes con miras a fijar un protocolo para establecer el procedimiento de su alta médica.

“Está en la etapa final de la enfermedad. Se va a evaluar y si está bien se va ir a su casa. Esa es la evolución de la enfermedad”, remarcó.

El joven de 27 años también será evaluado para determinar si corresponde su internación en el San Juan de Dios o si continuará el tratamiento en su vivienda. Urenda aclaró que en los últimos días el paciente reportó molestias respiratorias. La autoridad de salud añadió que la mayoría de los enfermos con esta enfermedad, un 80%, pasa por aislamiento y control, y si se ve que están saludables se le hace un chequeo laboratorial y, si corresponde, se le da el alta médica.

En Oruro

Hasta el viernes se confirmaron siete casos en Oruro. Los últimos seis son familiares o amigos de la primera paciente que dio positivo en esa ciudad.

El director del Sedes Henry Tapia confirmó que los siete pacientes están en aislamiento en sus viviendas, pues todos están estables.

Detalló que están distribuidos en tres viviendas: en una cinco y los últimos dos están por separado también en sus casas. “La población piensa que los siete casos están en diferentes lados. No es así, están en el entorno familiar y en aislamiento”, agregó.

Una de las primeras pacientes con esta enfermedad en el país específicamente en Oruro, que contagió el virus a sus familiares, inicialmente recibió atención en un hospital, pero debido a que no presentaba síntomas siguió su atención médica en aislamiento.

En Cochabamba

El jefe de epidemiología Sedes de Cochabamba, Arturo Quiñones, informó de que el paciente positivo en esa región está estable y se trata en un centro hospitalario.

Reiteró que mantendrán en reserva el lugar donde se encuentran, porque “lo que pasó en Santa Cruz, no debe pasar en ningún otro lugar”, esto refiriéndose al drama que vivió la paciente que deambuló por hospitales antes de ingresar al San Juan de Dios.

Quiñones explicó que las medidas que se están aplicando son las mismas que se recomiendan a escala nacional y en otros países: trabajar en la prevención, para que la gente modifique su conducta y prevenga la propagación.

Por su lado, el alcalde José María Leyes, señaló que lo que está pidiendo la institucionalidad cochabambina es que se suspenda el transporte de pasajeros interdepartamental e interprovincial hacia Cochabamba por 14 días.

También dijo que están confeccionando 100.000 unidades de barbijos de tela.

Centros para atención



Ayer en Santa Cruz se continuaba ingresando equipos en el centro municipal del distrito 5 destinado a la atención de pacientes con coronavirus. En el ingreso había un fuerte resguardo de policías y militares que se turnaban para hacer rondas a la amplia infraestructura.

En Oruro avanza la habilitación de un hospital con aislamiento, ya tiene un 90% de avance.

El gerente de Enauto-Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), Carlos Uriona Arze, anunció la puesta en funcionamiento de un hospital móvil de campaña para atender pacientes con coronavirus en Cochabamba. Tendrá capacidad para albergar, entre 20 y 25 pacientes.

En La Paz, la presidenta inspeccionó el hospital La Portada, que tiene las condiciones para atender a estos pacientes.

En provincias cruceñas

San Matías



El hospital municipal de San Matías prepara un ambiente para posibles casos de coronavirus. Para ello llegó un epidemiólogo hasta esta zona. Hasta la fecha no hay casos confirmados ni sospechosos en este municipio fronterizo con Brasil. Los comerciantes de esta zona también implementan medidas de prevención contra esta enfermedad.

Vallegrande



El Concejo municipal de Vallegrande aprobó un presupuesto de Bs 200.000 para un Plan de Contingencia y Prevención de Enfermedades Virales en esta zona de los valles. Paralelamente el personal del hospital de Malta fue capacitado en protocolos de bioseguridad contra el coronavirus.

ENTREVISTA – Paciente con coronavirus

“Llegué bien al país, sin síntomas”



Brevemente la paciente comentó que se recupera de forma favorable

¿Cómo fue su llegada al país?



Vine en vacaciones. Como toda persona quise volver a mi país. No sabía que tenía la enfermedad.

¿Va a volver a Italia?



Sí, yo voy a volver cuando me recupere. Yo tengo trabajo en Italia y voy a volver allá.

¿A qué se dedicaba en Italia?



Yo trabajaba en limpieza, limpiando edificios, casas. También atendiendo abuelitos.



¿Hace cuánto tenía comprado su pasaje?

Yo compré tres meses antes mi pasaje. No es nomás agarrar el vuelo y subirse y ya. Es anticipado que se compran los pasajes.

¿Cómo fue cuando llegó a Santa Cruz?

Yo llegué bien al país, sin síntomas.

¿Ahora cómo está su salud?



Estoy bastante bien. Me están tratando biensísimo. No tengo ningún síntoma. No tengo tos, no me duele nada. Nada en absoluto.

¿Qué piensa sobre lo que pasó en los centros que no la dejaron ingresar?



Vine a pasar unas vacaciones, pero me han dado la espalda en mi propio país. ¿Dónde están los médicos que juran para salvar vidas? Ojalá que nunca les suceda algo así, para que no tengan que sufrir los mismos desprecios.

Fuente: El Deber