Omar Asad contó el vía crucis que vivió como director técnico de San José

“Estuvimos en cuatro hoteles en dos meses. Cada vez que había alguna dificultad en alguno de ellos nos echaban y tuvimos que estar casi dos días en la calle, por distintas circunstancias. No teníamos techo donde caer. Nos dieron 1.000 bolivianos en enero y 1.000 bolivianos en febrero. Esos 1.000 era para el cuerpo técnico que éramos cinco. La verdad una falta de respeto”, dijo Asad.

Agregó que gastó el dinero que trajo desde Argentina, pero que después recibió la solidaridad de algunos hinchas y amigos. “Hubo días o semanas que no comíamos por la noche o que no comíamos al mediodía. Hacíamos de tripa corazones y a bancar la que venga. La gente del hotel a veces nos daba alguna comida que quedaba o que sobraba. Una comida para dos la compartíamos entre los cinco. Hubo personas que también ayudaron como Fernando Acevedo, un amigo argentino, que nos invitaba a comer pizza una vez por semana y algunos hinchas que nos dieron una mano para comer algo”, indicó.

El DT afirmó que hay personas que están queriendo manchar su imagen con información falsa que circula en las redes sociales. “Quieren embarrar la pelota con patrañas. El contrato lo firmó el presidente de San José, el señor Huáscar Antezana Sipe, Omar Andrés Asad y el señor José María Cuéllar que era de gerencia”, contó. El argentino manifestó que su sueldo era 20.000 dólares para el cuerpo técnico, 10.000 de la misma moneda de prima y entre 400 y 500 dólares para su vivienda.

“Todo lo que dicen es mentira, que el contrato está adulterado, que no lo firmó el presidente, pero lo firmó delante de mí persona. Hay video, audio, testigo y un montón de gente que había ahí, hasta el vicepresidente estaba. Por suerte el contrato está en FIFA y en Conmebol, sino no hubiera dirigido en la Copa Libertadores. Viven en un mundo de mentira, pero la van a pagar en FIFA”, sentenció.

Asad adelantó que si no arregla en un par de días pasará toda la documentación a su abogado para meter la demanda ante el Tribunal de Justicia de la FIFA para poder cobrar la deuda, que tiene el club con su persona.

¿Volverá?

“Yo quiero volver porque tengo una deuda moral con los jugadores y con los hinchas. Yo no volvería si no me pagan, porque tengo a cuatro personas que trabajan para mí. Son cuatro familias y no le puedo decir que vamos a estar dos meses otra vez viviendo la misma situación, así que prefiero ahorrar energía y enfocarme en otra cosa. Salvo que me paguen todo, yo encantado de la vida volvería”, finalizó.

Fuente: https://eldeber.com.bo